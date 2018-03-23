台雄三导弹误射案调查报告公布：军纪废弛系肇因

中新网3月23日电 据台湾“中央社”报道，台湾监察机构今天（23日）公布台湾海军雄三导弹误射事件调查报告，认为肇因为军纪废弛、领取过量火线安全接头并接真弹，械弹管理松散等，台监察机构通过纠正台湾当局防务部门，要求切实检讨改进。

2016年7月1日，台湾海军“金江舰”在海军左营军港误射一枚“雄三”导弹，击中在澎湖海域作业的高雄籍“翔利升”渔船，造成船长黄文忠死亡。来源：“中央社”资料图片。

台湾监察机构防务及情报委员会会议22日通过“监察委员”包宗和、王美玉、仉桂美提出的调查报告及纠正案，纠正台湾防务部门，要求防务部门确实审视监察机构所提意见，切实检讨改进，并促请台湾当局行政部门确实检讨改善。

调查报告指出，“金江”军舰于械弹库领用雄三导弹火线安全接头时，未依规定办理登记，并任意放置于雷达间，且未由军官督导，任由士官兵自行装接于真弹；且“金江”舰未依规定，独留一位官兵于战情室中，在导弹操控台于作战模式下，进行雄三导弹发射演练，发生误射事件，军纪废弛，有严重违失。

“监委”调查，“金江”军舰新任主官接掌指挥权未满3个月，即申请甲操测考，违反台湾海军舰艇甲操测考实施计划规定，“金江”舰为符合计划，竟于新任主官未取得海练一号、舰长二阶段合格签证，即实施战备复验，显有违失。

“监委”说，雄三导弹的火线安全接头，为雄三导弹系统拨发的重要附件，依规定应放置于械弹室，部分舰艇竟由舰长或兵器长保管，领用未管制，纵有部分舰艇置于械弹室，领用也未办理登记，械弹管理松散，核有违失。

台湾防务部门发言人陈中吉表示，防务部门尊重监察机构职权，并全力配合调查；人员疏责部分，均已完成行政检讨，依规定核予适当惩处，并以本案为案例，确实深切检讨肇因，强化风险管控、严肃作业纪律，精实人员训练等精进作为，戮力战训本务工作，确保安全。

责任编辑：桂强