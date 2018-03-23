中国国际专利申请数超日本 这件事有必要提上日程

原标题：中国国际专利申请数量已超日本，这件事有必要提上日程

近日，就在全球紧盯白宫贸易“大棒”时，日本媒体却被另一则消息拨动了神经——中国国际专利申请数量超日本，跃居世界第二。《日本经济新闻》直指，在日本技术立国的地位出现动摇的背景下，知识产权领域逐渐走向“中美两强”时代。

▲日经中文网报道截图中国已从技术使用者转变为技术生产者

3月21日，世界知识产权组织（WIPO）公布2017年全球企业等申请注册国际专利的统计数据，其中显示中国申请专利数量较2016年增加13.4%，达到48882项，超过日本的48208项，升至第二位。共同社说，日本的申请数量也较上年增加6.6%，但以微弱差距位列第三。而占据首位的美国，去年申请数量为56624项。

据国内媒体报道，中国是2017年唯一一个专利申请量录得两位数增长的国家。自2003年以来，中国每年的增长率都超过10%。世界知识产权组织表示：“按照目前的趋势，中国预计将会在未来三年内超过美国，成为产权组织专利合作条约申请的最大来源。”

“中国正在成为知识产权‘强国’”是日本媒体关注这一消息时开门见山的看法，而对于中国如何成为“强国”，内驱力从何而来，外界始终对中国保持着“强势围观”。《日本经济新闻》的最新报道提到，中国在《“十三五”国家科技创新规划》中提出“建设知识产权强国”的目标。将完善知识产权的保护制度、加大对侵犯知识产权行为的处罚力度，举全国之力改善知识产权市场环境。

▲《“十三五”技术标准科技创新规划》解读（科技部网站）

俄罗斯《独立报》3月初则援引经济分析师阿尔乔姆·杰耶夫的观点说，中国目前遇到了美国加大施压、全球爆发新危机等问题。“中国不得不在迅速完成外部订单的同时，向主要贸易伙伴推广本国技术和产品。只有这样，中国才能在激烈动荡的时局中保有安全感，并竞逐新的世界领导地位。”

面对自身势必要走向高质量发展这一明确需求，于中国而言，无论长期愿景还是短期应变，技术创新显然是发展迈向新高度必不可少的条件。而事实也足以令人欣慰。世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐说：“人们不得不注意到中国经济正在发生的显著转变，中国已经从主要的技术使用者转变为技术生产者。”

▲资料图片：在2017年世界机器人大会上展出的智能交通系统模型

外交部发言人华春莹同样关注到高锐此前的另一表述：从中国在全球专利申请增量中所占的比重可以看出中国创新的发展趋势，中国正在逐步成为全球创新和品牌方面的一个引领者。

华春莹补充说，“中国正在坚定实施创新驱动发展战略。我们希望中国在这方面的努力和成就能得到客观公正看待。”

海外知识产权保护亟待加强

近年来，外界有关中国技术创新“强势来袭”的消息不绝于耳，专利申请数量激增也往往被关联到中国在技术创新上投入的“大手笔”。今年2月底，时任科技部部长万钢就曾表示，2017年中国的研发支出总额约为1.76万亿元人民币，相比2016年同比增长14%，较2012年增长了70.9%。

美国《研究与开发杂志》曾有统计，中国2017年的研发支出将近4450亿美元（按照购买力平价计算），仅次于美国的5380亿美元，位列世界第二。

在专利数量持续增长、高新技术成为中国出口重头戏的今天，加强知识产权保护意识和力度的迫切性日益凸显。国家开发银行研究员刘卫平在接受参考消息网采访时介绍，在中国海外投资越来越多、企业海外发展力度越来越大的情况下，中国企业和政府一定要提高自我保护能力，设定国际与国内相结合的保护制度，并且注意与国际企业合作更要讲究知识产权的保护。

刘卫平说，我们要以法律的手段来保护中国的合法知识产权在全球的使用。同时，中国的国际法和知识产权法也需要在制度设定、法律制定和执行力度方面予以加强。

责任编辑：桂强