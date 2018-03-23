住建部：开展建筑企业跨省承揽业务监管专项检查

资料图：长沙一楼盘工地上，推土机正在作业。中新社记者 杨华峰 摄

中新网3月23日电 据住建部网站消息，住建部近日印发关于开展建筑企业跨省承揽业务监督管理专项检查的通知。通知指出，为完善建筑市场监管体制，建立健全统一开放的建筑市场体系，营造公平竞争的建筑市场环境，决定开展工程勘察设计企业、建筑业企业、工程监理企业、工程招标代理机构（以下统称建筑企业）跨省承揽业务监督管理专项检查。

通知指出，检查的目的是打破行政性垄断，防止市场垄断，严肃查处违规设置市场壁垒、限制建筑企业跨省承揽业务的行为，清理废除妨碍构建统一开放建筑市场体系的规定和做法。

通知明确了检查的内容。一是建筑企业跨省承揽业务监督管理相关法规、规章、规范性文件。重点检查是否已按照建市[2015]140号文件的要求，取消备案管理制度，实施信息报送制度。二是外地建筑企业信息报送管理工作。重点检查信息报送内容是否严格限定在建市[2015]140号文件规定的范围；报送信息是否向社会公开；是否随时接收外地建筑企业报送的基本信息材料；是否存在要求建筑企业重复报送信息，或每年度报送信息的情形等。三是建筑企业跨省承揽业务监督管理工作。各级住房城乡建设主管部门在建筑企业跨省承揽业务监督管理工作中是否存在建市[2015]140号文件第八条所列情形。

通知明确了检查工作的安排。一是自查阶段。2018年4月2日至5月21日，各省级住房城乡建设主管部门对照本通知确定的检查内容组织本地区自查，及时发现和整改有关问题，提出相应对策措施，并于5月30日前将本地区自查报告及建筑企业跨省承揽业务监督管理专项检查汇总表（详见附件）报我部建筑市场监管司。二事督导检查阶段。我部将根据各省级住房城乡建设主管部门报送的自查报告，以及收到的相关投诉举报开展督查，督促各地严格按照建市[2015]140号文件要求做好建筑企业跨省承揽业务监督管理工作。督查地点及时间安排另行通知。

通知指出，开展建筑企业跨省承揽业务监督管理专项检查是推进建筑市场统一开放的重要举措。各级住房城乡建设主管部门要统一思想、高度重视，切实加强组织领导，明确分工，认真做好专项检查工作。加强制度建设，进一步规范建筑企业跨省承揽业务监督管理工作，营造良好建筑市场环境，促进企业自由流动，推动建筑业持续健康发展。

责任编辑：桂强