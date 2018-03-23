巴基斯坦7旬老汉徒步100公里 只为感谢这群中国人

原标题：巴铁7旬老汉徒步100公里只为感谢这群中国人 外媒：他们是真勇士！

从巴基斯坦通往中国的一条险峻公路上，78岁的巴基斯坦老人阿里正在完成一项壮举——“我决定要在中巴共建的喀喇昆仑公路上行走100公里，感谢中国医生40年前的救命之恩，庆祝巴基斯坦和中国的友谊长存！”

原标题：巴铁7旬老汉徒步100公里只为感谢这群中国人 外媒：他们是真勇士！

当年，由于家乡医疗条件落后，患腿疾多年的阿里瘫痪在床，十分绝望。

1978年，联通中巴两国的喀喇昆仑公路正在修筑，部队的医生们在沿线设置了许多医疗点，服务于筑路工人、士兵，甚至当地居民。

阿里闻讯赶去求诊，并立刻被中国医生收治。经过两个多月的治疗和修养，阿里完全康复。

这份救命之恩让阿里铭记心中40年之久。

趁着身子骨还硬朗，阿里决定从家乡出发，徒步100公里走到阿里阿巴德镇，预计于3月23日到达，这一天，也是巴基斯坦建国62周年国庆日，具有特别的意义。

医者仁心，这个感人故事背后是中国白衣天使跨越国境救死扶伤、永不言弃的坚持。

中国驻巴基斯坦大使姚敬表示，中国近年来致力于促进巴经济社会发展，并将进一步向文化、教育、安全、灾害预防和救援、医疗以及公共健康等社会领域展开援助。同时，援助覆盖地区也将进一步向联邦部落地区和俾路支省等需求迫切的地区发展。

2017年年底，中国红十字会派出的医疗队在巴基斯坦当地中学为学生进行体检。

喀喇昆仑公路沿线的标语。

美国《外交学者》网站3月15日报道称，美国皮尤研究中心调查发现，很多国家对中国的好感正与日俱增。中国获得这种好感在一定程度上就源于公共医疗援助的提供。文章指出，中国对非洲的医疗援助可以追溯到1963年，当时，阿尔及利亚刚刚独立，中国便派出了100名医疗工作者前往支持，从此开创了中国对非卫生援助的历史……

《外交学者》网站报道截图。

半个多世纪以来，他们漂洋过海，在南非、在马里、在几内亚……无惧烽火连天，直面致命疫情。

据统计，50多年来中国累计向60多个国家和地区派遣了超过2万名援外医疗队员。

就在4年前，“埃博拉病毒疫情”在西非爆发后，中国医疗队作出的贡献至今仍被非洲人民铭记于心。

2014年2月，第一例埃博拉病例爆发于几内亚境内，随后便像野火一样在非洲迅速蔓延开。可是，非洲常年战乱，医疗水平落后，根本没有多少资源来解决埃博拉的威胁。

当致命疫情像野火一样迅速蔓延开，一些西方机构纷纷撤出埃博拉病毒肆虐的西非三国之际，中国医疗队却“逆向而行”，第一时间赶赴几内亚、利比亚、塞拉利昂等重灾区。

中国医疗队在塞拉利昂打出的标语——“我们和你们一起抗击埃博拉！”

埃博拉传染性强、病情恶化快、病死率极高，队员都是首次接触。在污染病房工作时间长了，极易发生窒息、昏迷、脱水等风险，对医护人员的身体耐受力是极大的考验。

这一壮举令西方媒体刮目相看，美国《国家利益》杂志刊文称，中国的白衣勇士展开了一场抗击埃博拉的英勇战役，为击退疫情做出了重大贡献。

几内亚总统阿尔法·孔戴也向医疗队全体成员颁发了总统府奖状，表彰他们为抗击埃博拉疫情、发展几内亚医疗事业所作出的贡献。

《国家利益》杂志报道截图。

而坦桑尼亚桑给巴尔副总统伊迪这样评价中国援非医疗队：“有时候，桑给巴尔的病人们必须要找中国医生看病，因为中国医生医术精湛，对病人专注，他们救死扶伤。正因为如此，桑给巴尔的患者们对中国医生有一种依赖感。”

来自非洲的网友也评价更是赞不绝口：

在遥远的非洲大陆，中国医疗队经常被当地人视为“神奇”与“希望”。而他们自己，远离祖国和亲人，守在异乡的土地上，救死扶伤，生死一线。据统计，半个世纪以来，有将近百名医疗队员因疾病、工伤、战乱、意外事故等在受援国牺牲。

而今，从巴铁到非洲，“中国医疗队”的名字已经成为代表中国负责任大国形象的一块金字招牌。

默默守护医者信仰的他们，在枪林弹雨中托起大国担当，在黄沙漫天中诠释“医者无畏”……

责任编辑：桂强