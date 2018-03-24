台新北市长朱立伦访大陆：赴中山陵致祭 参观南大

原标题：台湾新北市长朱立伦的南京二日：赴中山陵致祭，参观南京大学

22日下午，朱立伦率团到南京大学访问，南京大学校长吕建在校史馆向朱立伦作介绍。 南京大学新闻网 图

中国国民党前主席、台湾新北市长朱立伦3月21日起受邀率团访问江苏省和上海市，这也是他首次以新北市长身份访问大陆，具体参访地点包括江苏南京、苏州、昆山及上海等。

据台海网报道，朱立伦临行前表示，过去7年来，上海市政府来新北市拜访7次，江苏省政府来过15次，应对方多次邀请，考量双方时间，他认为此时回访是个很好的时间点。他说，在“长三角”一带，约有60万名台商及台生，也包含很多新北市民，行程中将安排6场座谈会，认真倾听台胞们的心声。

3月22日上午，朱立伦的参访首站是南京中山陵。

据岛内媒体东森新闻云报道，朱立伦表示，这次是他第一次到南京，所以一定要到中山陵致祭，一方面缅怀中山先生，一方面也表达对中山先生的尊重。之后，他又前往抗战时期国民政府“总统府”旧址。

22日下午，朱立伦率团到南京大学访问。在南京大学校长助理濮励杰的陪同下，朱立伦一行先后参观了北大楼、大礼堂、金陵苑等校园景观。南京大学校长吕建在校史馆会见朱立伦一行，对其来访表示欢迎，并邀请其下次来访并演讲。

南京大学新闻网消息称，在吕建的陪同下，访问团一行参观了南京大学校史馆，了解了南大的发展历史和办学成就并给予高度评价。参观结束后，朱立伦兴致勃勃地在留言簿上签名题词，吕建向其赠送南京大学邮册，双方还在校史馆门口合影留念。

之后，朱立伦一行前往南京大学中美文化研究中心，与来自南京大学等4所在宁高校的10位台生代表座谈交流，了解他们在南京的学习、生活及未来就业情况。

另据中评社报道，3月23日上午，朱立伦参访台积电南京厂，并到青年创业基地的众创码头与台湾青年座谈。他表示，台湾经济已接近成熟状态，应该要正面地接受台湾人才的交流，对于到大陆求学或创业的台湾优秀年轻人，以诚恳诚挚的心，展开双手欢迎他们回到台湾服务，为台湾打拼。

此外，3月22日下午和23日中午，江苏省委书记娄勤俭、省长吴政隆分别在南京会见了朱立伦一行。

据中国江苏网报道，娄勤俭对朱立伦第一次率团访问江苏表示欢迎。他说，江苏是台资台商集聚地，近年来台资企业在江苏省发展势头良好，企业发展壮大的同时也为江苏省发展作出了积极贡献。“我们将一如既往地为台资企业提供公平、高效、优质服务，推动苏台交流合作不断迈上新台阶。”

吴政隆在会见朱立伦时说，去年他到台湾交流访问，对新北留下深刻印象。在这春暖花开美好时节，我们又迎来了新北的老朋友，格外亲切。两岸同胞是命运与共的骨肉兄弟，是血浓于水的一家人。

南京市委书记张敬华也在3月22日会见了朱立伦一行。

张敬华向其介绍了南京历史文化、经济社会发展等情况。他说，宁台两地有着特殊的渊源和密切的联系，南京市与新北市的交流合作起步早、基础好、互动频繁。希望两市在已有良好合作基础上，用好两岸企业家紫金山峰会等平台，进一步加强科技、文化、旅游、农业、生态、商贸等方面的交流合作。

朱立伦对南京积极推动两市交往所做的努力和为台商在宁投资提供的良好服务表示感谢。他说，宁台两地渊源深厚，南京新北两市交流密切，来到南京倍感亲切。

责任编辑：张玉