大城市房租涨幅惊人 北京部分地段甚至上涨100%

原标题：“您对今年房租涨幅满意吗？”“非常喜人”，包租婆回答说。

再过3个月，数百万新毕业的大学生即将走上工作岗位。去北京上海，广州深圳，还是去杭州武汉南京成都这样的热门“新一线”城市？在综合考虑诗和远方的长期规划的同时，走出象牙塔的年轻人还得考虑眼下的现实：自己的收入能否覆盖基本的住（租）房支出？

作为年轻人支出的大头，今年的房租市场并不乐观。在北京，房租相比往年明显上涨，一些地段甚至上涨100%！而外来人口大量涌入的深圳，房租同样让越来越多的人难以承受。下面是每经小编（微信号：nbdnews）搜集到的这两座一线城市最新的房租情况，看看你是否有实力留在这里吧！

周边的房子，去年这个时候来，还能有1300元的，今年就都2000元往上了，靠近地铁的2500元。

据华夏时报报道，北京南四环外旧宫地区某房产中介工作人员张女士称，附近的房源价格都涨了将近五成。记者3月21日、22日走访北京各地区的租房情况，发现：

自去年11月之后，各地房价均有不同程度的涨幅，加上年后旺季，某些地区整租和合租一居室单价与去年同期相比最高上涨了1000元，低的也涨了500-800元。

▲图片来源：视觉中国

“当时房源抢得特别快，我们手里连毛坯房都没有了，”张女士说，直到现在，也只腾出了为数不多的几间可以出租的房源。

同样的情景也出现在西四环。6号线的慈寿寺和海淀五路居附近，某租房中介旗下合租房单间价格平均已到3000元左右，而2016年价格是2500元左右。

而在高薪、高校人才扎堆的北五环，租房价格在年前疯狂上涨后，年后基本稳定了下来。春节前一居室价格在5000元上下，这一价格维持到了现在。

比较特殊的是位于东五环外、通州附近的常营，由于最近五六年内接连的重大利好，租金上涨幅度几乎达到100%。首先是交通，这一地区2011年前后两居室单价才不过2500元左右，2012年6号线开通之后，房租上涨至3500元左右。

“两居室2000多那是五六年前地铁没开的时候，一居室3000多也是3年前了。”一家地产中介机构的工作人员说，现在一居室的价格已经和西四环、北五环价格持平，均价在四千至五千元。

在另一家门面不大的地产中介机构中，工作人员张先生告诉记者，在他看来，涨价的主要原因有两个：

一是没有房源，去年年底低价房已经被抢光；另一个则是2017年底北京市政府正式迁往副中心，又带动了该地区的租金价格。

▲图片来源：视觉中国

根据国家统计局数据显示，2017年我国人均居住消费支出较2016年增长9.6%，占人均消费支出的比重为22.4%；2018年2月居住类居民消费价格指数同比增长2.2%。21世纪经济报道称，像北京这样的一线城市，房价飙升得令北漂一族短时间内根本无法买得起房，但又得在京漂着，那么只好租房，租房需求是刚性的，房子就这么多，房租上涨因此势在必行。

▲图片来源：每经小编根据国家统计局数据整理

而据未来可栖消息称，链家集团董事长左晖认为，未来北京会有1000万人租房，按人均20平米左右计算，北京需要的租房面积将达两亿平米。至于房租是否会随着租赁市场的火热而上涨，左晖指出，只要一个城市的人均收入水平在持续上涨，房租上涨便是大概率事件。

实际上，除了北京，另一个一线城市租金也涨了不少。据证券时报记者走访深圳罗湖、福田的多家中介机构了解到，多数片区的租金涨幅都在3%至10%之间。

在罗湖区笋岗片区经营中介生意的罗先生表示，春节过后深圳租赁市场都是传统的旺季，但与2017年春节后的市场不同，今年的租金涨幅非常明显。“就像嘉宝田花园三期的68平方米两房单位，去年年底都只要5300元左右，现在都要价6000元。”

而在晒布片区经营中介生意的李经理称，不仅房租普遍上涨，最近甚至出现连房源都很紧缺的现象。“像晒布地铁口的嘉年华名苑，现在一套放租的房源都没有。”

据腾讯房产一项调查显示，深圳有79.5%受访者称今年的租金有上涨。

▲图片来源：摄图网

近7成网友租金在500元以内，其中39.6%网友房租上涨幅度在200元以内，30.8%网友房租上涨幅度在200-500元之间。此外，还有5.5%网友租金上涨500-1000元，甚至3.6%的网友遭遇大幅度上涨，每月要多交1000元以上。

据住在宝安洪浪北地铁站附近的城中村的高先生说，所租的两房一厅租金原来是1800元/月，今年涨到2200元/月，跟他们签合同的是二房东，合同满了一年之后通知说涨价，一涨就涨400元，高先生表示，等合约到期就不续了，重新再找租房。

虽然涨租对租客不是什么好消息，但高达75.7%的网友没有因为涨租就选择换房，在深圳某国企上班的严先生年后的房租上涨了150元，对于涨租，他调侃称“他们房东的收入每年都会涨一涨，就像工薪阶层涨工资一样，还好房东没有问我们要年终奖。”

而住在南山区欣荔苑的租户们就没有那么幸运了。

据深圳都市频道《第一现场》报道，近日，一则租金通知让欣荔苑的租户感到“压力山大”。林女士称，这里的房租每年都会上涨，但之前的涨幅一般都在200-500元之间，尚在可承受范围内。可唯独今年，一下上涨了60%，无意会给家庭造成巨大的经济压力。

另一位租户孙先生也深有体会。孙先生表示，觉得有点过分了，一次就涨1600元，这样搞下去压力过大。

▲图片来源：视觉中国

许多网友不由生疑，租金真的可以如此“任性”上涨吗？

据了解，实际上每年深圳市房屋租赁部门都会发布租赁指导租金。而在《住房租赁和销售管理条例（征求意见稿）》中，其第十条规定，

住房租赁合同中未约定租金调整次数和幅度的，出租人不得单方面提高租金。

除此之外，同样作为一线城市的上海，其今年1月的住房租赁指数则整体略有下降。上海房屋租赁指数办公室数据显示，2018年1月，上海房屋租赁指数为1914点，比上月下降7点，环比下降0.39%，降幅较上月扩大0.06个百分点，2018年开局租金行情，延续去年四季度的下降走势。2018年1月租赁指数同比下降0.44%。

而据广州日报3月中旬报道，近期，广州的多个热点区域的租房市场都陆续迎来了租客，有业主更表示，放盘一天就迅速租了出去。据合富大数据统计，广州租房均价稳中有升，从去年广州全市的二手住宅租赁市场来看，均价为49.37元/平方米/月，同比小幅上涨3.1%。

看到这里，你是否还愿意去一线城市拼一拼呢？

责任编辑：张建利