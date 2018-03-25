军事科学院与中国科学院签署战略合作框架协议

3月22日下午，军事科学院与中国科学院在京签署战略合作框架协议。双方将在联合建设高端战略智库、联合开展项目合作研究、共同推动协同创新平台建设、联合培养人才和促进人员交流等方面展开合作。

此次签署战略合作框架协议，双方将本着“优势互补、共赢发展”的原则，建立长期、全面的战略合作关系，以军事应用需求为牵引，以常态化合作机制为保障，聚力打造科技领域军民融合深度发展的典范，为实现中国梦强军梦提供强有力的科技支撑。

根据协议，围绕联合建设高端战略智库，双方将根据国防领域重大科技需求，共同开展重点领域发展战略研究，为国家科技发展和军队建设提供战略咨询。在联合开展项目合作研究方面，将充分发挥中国科学院的基础研究和应用研究优势，充分发挥军事科学院的军事理论、军事科技、军事需求研究等优势，重点围绕航空航天、人工智能、量子信息、新能源、新材料、国家应急等领域进行合作研究，加强新技术、新工艺、新产品研发。同时，共同申请和推动国家实验室、大科学装置、试验设施等建设以及科技资源的相互开放共享，建立情报信息共享和交流平台。此外，双方还将联合培养国防专业领域研究生，加强相关专业领域高层次人才、后备人才的合作培养和教育培训，建立双方科技人员客座研究等交流互派机制。（王晓明、邵龙飞）

责任编辑：张建利