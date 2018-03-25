农业农村部领导班子公布:中农办主任韩俊调入

原标题：新组建的农业农村部领导班子公布：中农办主任韩俊调入

3月25日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者注意到，“中华人民共和国农业部”网站已于近日更名为“中华人民共和国农业农村部”网站，在更新后的“部领导”栏目中，韩长斌、余欣荣、韩俊、张桃林、屈冬玉、吴清海、于康震、宋建朝、唐华俊、吴宏耀、张仲秋、马爱国、张合成等13名部领导悉数亮相。

农业农村部部领导

据农业农村部网站报道，3月20日，农业农村部召开传达贯彻全国“两会”精神干部大会。农业农村部党组书记、部长韩长赋强调，农业农村部坚决拥护十三届全国人大一次会议和全国政协十三届一次会议作出的各项决定和决议。农业农村部党组副书记、副部长余欣荣主持会议。全体部领导，中国农科院主要负责同志，近期退出部领导班子的同志，离退休老部长，部全国人大代表、政协委员等参加会议。

上述报道明确，原农业部党组书记、部长，农业农村部首任部长韩长赋同时担任部党组书记，原农业部党组副书记、副部长余欣荣任农业农村部党组副书记、副部长。

另外，张桃林、屈冬玉等9人原先也在农业部任职：张桃林、屈冬玉、于康震为原农业部副部长，吴清海为中央纪委驻原农业部纪检组组长，宋建朝、唐华俊为原农业部党组成员，张仲秋为国家首席兽医师（官），马爱国为原农业部总畜牧师，张合成为原农业部总经济师兼任原农业部发展计划司司长。

此次，农业农村部领导班子新增两张新面孔：中央农村工作领导小组办公室主任韩俊、副主任吴宏耀双双调入。

根据十三届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，为加强党对“三农”工作的集中统一领导，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，将中央农村工作领导小组办公室的职责，农业部的职责，以及国家发展和改革委员会的农业投资项目、财政部的农业综合开发项目、国土资源部的农田整治项目、水利部的农田水利建设项目等管理职责整合，组建农业农村部，作为国务院组成部门。

根据改革方案，中央农村工作领导小组办公室设在农业农村部，农业部的渔船检验和监督管理职责划入交通运输部。

农业农村部的主要职责是，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

农业农村部第1次党组会议已于3月22日召开。会议强调，农业农村部作为新的机构，要有新观念新气象新作为，把中央赋予的统筹实施乡村振兴战略和“三农”工作的重任扛上肩、见实效。

责任编辑：初晓慧