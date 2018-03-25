央行行长易纲：今年通货膨胀压力比较温和

原标题：央行行长易纲：今年的通货膨胀压力比较温和

易纲

3月25日，中国人民银行行长易纲出席了中国发展高层论坛2018年会上。

针对论坛现场提出的“有没有具体量化的目标或指标，比如M2投放增长或汇率等”问题，易纲表示，在政府工作报告中，关于广义货币和社融规模没有数量目标，但是CPI要求是3%左右。我们预测，今年通胀压力比较温和，去年CPI是1.6%，去年PPI是6.3%。今年通胀压力应该仍然比较温和，PPI去年比较快，今年应该下来一些。中国从高速增长转向高质量发展阶段，更注重质量的指标，例如GDP的目标在政府工作报告中是6.5%左右，我们在这个大的框架下执行稳健中性的货币政策。

责任编辑：初晓慧