央行行长易纲：今年通货膨胀压力比较温和

原标题：央行行长易纲：今年的通货膨胀压力比较温和
易纲
3月25日，中国人民银行行长易纲出席了中国发展高层论坛2018年会上。
针对论坛现场提出的“有没有具体量化的目标或指标，比如M2投放增长或汇率等”问题，易纲表示，在政府工作报告中，关于广义货币和社融规模没有数量目标，但是CPI要求是3%左右。我们预测，今年通胀压力比较温和，去年CPI是1.6%，去年PPI是6.3%。今年通胀压力应该仍然比较温和，PPI去年比较快，今年应该下来一些。中国从高速增长转向高质量发展阶段，更注重质量的指标，例如GDP的目标在政府工作报告中是6.5%左右，我们在这个大的框架下执行稳健中性的货币政策。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 退役将军们都去哪？11人在专委会任职
- 【 军事 】 中国多型战机赴西太训练同时战巡南海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 薛之谦惊患喉炎 针筒注射喉咙吓坏粉丝
- 【 科技 】 任正非辞任华为副董事长：其女接任
- 【 教育 】 男子十年前追求高考0分 今年第二次高...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有