新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

央行行长易纲：今年通货膨胀压力比较温和

央行行长易纲：今年通货膨胀压力比较温和
2018年03月25日 15:35 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：央行行长易纲：今年的通货膨胀压力比较温和

易纲易纲

　　3月25日，中国人民银行行长易纲出席了中国发展高层论坛2018年会上。

　　针对论坛现场提出的“有没有具体量化的目标或指标，比如M2投放增长或汇率等”问题，易纲表示，在政府工作报告中，关于广义货币和社融规模没有数量目标，但是CPI要求是3%左右。我们预测，今年通胀压力比较温和，去年CPI是1.6%，去年PPI是6.3%。今年通胀压力应该仍然比较温和，PPI去年比较快，今年应该下来一些。中国从高速增长转向高质量发展阶段，更注重质量的指标，例如GDP的目标在政府工作报告中是6.5%左右，我们在这个大的框架下执行稳健中性的货币政策。

责任编辑：初晓慧

通胀压力易纲ppi
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区