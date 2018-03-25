去年独角兽企业暴涨25% 北上杭深等19个城市上榜

原标题：暴涨25%！北、上、杭、深、武等19个城市上榜

23日上午，科技部正式发布《2017年中国独角兽企业发展报告》 和 《2017年中关村独角兽企业发展报告》。

数据显示，2017年中国独角兽企业数量增至164家，相比于2016年的131家，净增33家，增幅高达25%。

2017年中国独角兽企业共164家

“独角兽”的概念指代那些具有发展速度快、稀少、是众多投资者追逐目标等特点的未上市创业企业，标准是企业创立十年以内，企业估值超过10亿美元。

科技部火炬中心主任张志宏提出，独角兽企业是新经济的典型代表，是衡量城市区域创新能力的指标。

业内人士称，独角兽企业也代表城市未来的发展潜力，一定程度上可以给投资、择业、购房提供方向和依据。

先来看下2017年独角兽企业具体榜单：

独角兽企业，“北上杭深”聚集超8成

2017年独角兽企业共164家，其中北京、上海、杭州、深圳排名前四，分别占据70家、36家、17家、14家，分别较去年增长5家、10家、5家、2家，共聚集独角兽企业数量超过84%。

其他上榜的城市有武汉、香港、广州、南京、天津、镇江、成都、东莞、贵阳、宁波、宁德、沈阳、苏州、无锡、珠海，加上北上深杭共计19个。

为了更直观地看出城市独角兽企业数量变化，下面将直接与2016年数据做对比。

数据来自科技部

2017年有6座城市首次出现独角兽企业，分别为成都、宁波、东莞、无锡、镇江、沈阳。北上杭深外，我国其他区域的独角兽分布分别为武汉5家，香港4家，广州3家，南京、天津、镇江各2家，成都、东莞、贵阳、宁波、宁德、沈阳、苏州、无锡、珠海各1家。

从领域来看，164家独角兽企业分布于18个领域，人工智能、大数据、云计算、新能源、生物医药等技术驱动型企业比往年增多。

在引领这些独角兽企业的掌门人统计中，“70后”为主力军，占比54%，“80后”占35%。其中，有近三分之二独角兽企业创始人曾有多次创业和大型企业、孵化平台成长经历。

“超级独角兽”北京中关村占半数

在技术、创新驱动的背景下，高新区成为全国独角兽最为高产的地方，其中以中关村国家自主创新示范区为首。2017年，中关村独角兽企业共70家，比2015年与2016年分别增加了30家和5家，新晋独角兽企业22家。

在独角兽企业中，估值超过100亿美元的被人们称为“超级独角兽”。去年，中关村共有5家超级独角兽企业，分别为滴滴出行（560亿美元）、小米（460亿美元）、美团点评（300亿美元）、今日头条（200亿美元）和借贷宝（107.7亿美元）。它们的估值占中关村独角兽总估值的58.9%，数量上占据全国的一半。从领域来看，电子商务、互联网金融、文化娱乐、交通出行和互联网教育成为中关村独角兽集中爆发区域，占比达六成。

除了前沿科技，在新晋的中关村独角兽企业中，“衣食住行乐”也成为这些新晋独角兽企业分布最多的领域。

独角兽加速“跃入”资本市场

此前，富士康36天IPO过会，A股向“独角兽”频频抛出橄榄枝，“独角兽”成为资本市场极受关注的热词。

日前有消息称，证监会将对“生物科技、云计算、人工智能、高端制造”四大新兴行业“独角兽”IPO“即报即审”，深交所、上交所也要对“独角兽”企业上市开设绿色通道，这既表明了政府对独角兽所代表的新经济支持力度加大，也预示着未来将有更多独角兽企业上市。

针对证监会支持独角兽企业回归A股一事，证监会发言人回应称，近期证监会已经深入研究借鉴了国外成熟经验，但该项目仍处于研究论述阶段，待时机成熟会积极推动落实。

报告显示，2017年，有9家独角兽企业成功上市，从独角兽榜单中“毕业”，其中互联网金融独角兽企业毕业数量最多，为6家。如今，以小米等为代表的一大批独角兽企业都被传正在筹备上市。

中国独角兽企业数量已占全球的36%

24日，国务院发展研究中心副主任王一鸣在“中国发展高层论坛2018年会”上表示，中国在科技领域正在从跟跑为主转向跟跑、并跑和领跑并存。“独角兽企业的数量已占全球的36%，移动支付、电子商务、平台经济、新能源汽车等跻身世界前列”。

责任编辑：张岩