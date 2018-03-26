中国原油期货上线 一张图给你讲明白期货是什么

原标题：大事件！中国原油期货上线！期货是什么？一张图给你讲明白

历史性一刻！中国原油期货正式挂牌交易！

今天，我国原油期货在上海国际能源交易中心正式挂牌交易，这意味着中国首个国际化期货品种正式上市。媒体称其为里程碑式的事件。

听起来很厉害的样子！

不过，你是不是还没有搞清楚到底什么是原油期货呢？原油期货跟我们又有啥关系？

别着急，一张图给你讲个明白↓

原油期货上市引发海外高度关注

来听听来自海外市场的声音↓

海外市场如何看待中国原油期货上市？

芝加哥期货交易所终身主席 利奥•梅拉梅德：当期货交易市场向国际贸易打开大门的时候，无论是交易哪种商品，这都会将国外投资者、国外参与者吸引到中国的市场里。这也就意味着中国对外开放贸易，向国际化和全球化迈出了影响深远的一步。我觉得这是中国想要去做的事情，是非常有意义的行为。

美国CFTA能源资产分析师 斯图亚特·格利克曼：现在很多来自亚洲的买家，不是购买伦敦的布伦特原油，就是购买美国的WTI，所以必然会对上海的原油期货有需求。所以可能会看到，对布伦特原油，以及WTI的需求会有所下降，有一些转移到亚洲。

责任编辑：张岩