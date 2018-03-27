台湾产经人士评大陆惠台措施:给台年轻人一个机会

原标题：“给了一个机会和舞台”——台湾产经界人士评大陆31条惠台措施

新华社台北3月27日电（记者陈键兴、石龙洪） 针对大陆2月底出台促进两岸经济文化交流合作的31条措施，27日此间举办的一场座谈会上，台湾产经界人士直言，这是给予台商尤其是台湾年轻人的一个机会，希望台湾执政当局能正面看待。

台湾当局经济主管部门前负责人、台湾区电机电子工业同业公会顾问尹启铭说，要把“31条”视为台湾产业和人才提升竞争力的机会，要借助大陆市场提供的成长环境扩大规模、降低成本，思考如何利用这些措施充分发挥台湾产业和人才的优势。“这是必须有的认识。”

针对岛内有人认为31条措施是“掏空台湾”，尹启铭表示，台湾要改善提升投资环境，目前的问题是不够开放和自由化，没办法让台湾企业充分自由运用经济全球化之下的市场机会和发挥自身优势。台湾执政当局“碰上大陆，政策就只有只出不进”，不允许“大陆好的企业和营运模式进来与台湾企业结合”，这种种不运用“外在市场机会和资源”导致台湾产业发展受限。

尹启铭认为，提升竞争力包括人力和产业两方面，“31条”给了台湾机会，但能否把握机会关键看自身能力。他也希望，大陆方面进一步细化配套实施细则和办法，做好落实，并建议台湾相关产业公会、协会与大陆有关方面建立平台，推进措施落实，解决好执行遇到的实际困难和问题。

台湾“两岸经营者俱乐部”主席王国安“登陆”近20年，他说，台商在大陆当前面对问题是，近年来大陆各行业“格局已成”，台商面临被发展形势“甩开”的境况，不提升竞争力就可能连“附着”能力都没有。如今，大陆多次表示愿意与台胞分享发展机遇，31条措施就是给予台湾百姓尤其是中小企业、专业人才和青年的最大机会。

他说，大陆现在走向高质量发展，要满足人民的美好生活需要，其中发展服务业非常重要，这恰是台湾的强项。31条措施又给了台商和台湾人才一个“入口”。台湾不少行业过度竞争，人才在岛内供过于求、薪资不振，去大陆发展既是个人的机会，也会对台湾有贡献。

“台湾有百多万人在大陆工作，养活了多少家庭。”王国安说，台湾当局如果能用这样的眼光看待大陆出台31条措施，“就是台湾之福”。“台湾就业市场死水一潭，很多人十年干不到店长，因为没有人才流动，而现在大陆提供了一个大机会！”

台湾工商协进会副秘书长邱一彻认为，大陆出台相关措施，无论在大陆的台商还是岛内其他企业都表示乐见，民调也显示民众认为这是大陆的善意，应善加利用让台湾企业更壮大。同时，台商要与时俱进，积极转型升级，否则再多惠台措施也没有用。也希望相关政策更好落实，做好推广宣导。

上海市台资企业协会副会长蔡世明说，大陆对台政策有延续性，中共十九大报告提出，愿意率先同台湾同胞分享大陆发展的机遇，逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇。“这是惠民，给了一个大市场。”

“台湾年轻人为什么想去大陆？因为他们看到几年后的市场，现在不去，将来就落后了！”他说，“大陆出台31条措施，是给台湾年轻人公平发展的机会。台湾年轻人不怕竞争，很优秀，只是欠缺机会，大陆给了台湾年轻人一个舞台，我们作为引路人，应该想办法让他们能够在大陆发光发热。”

责任编辑：张岩