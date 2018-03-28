台大校长当选人因数十次赴陆而被调查 国台办回应

原标题：萧万长将以两岸共同市场基金会荣誉董事长身份出席博鳌亚洲论坛

新华社北京3月28日电（记者赵博 刘欢）国台办发言人安峰山28日在例行新闻发布会上应询介绍，今年的博鳌亚洲论坛将于4月8日至11日在海南博鳌举行，萧万长先生将以两岸共同市场基金会荣誉董事长身份出席今年年会。

他还介绍说，“戊戌（2018）年清明公祭轩辕黄帝典礼”将于4月5日在陕西黄帝陵举行。清明节是中华民族慎终追远的传统节日，公祭活动将以“溯源、寻根、凝心、铸魂”为主旨，号召全体中华儿女勿忘根本，共同传承中华传统文化。中国国民党前主席洪秀柱、新党主席郁慕明等200多名台湾各界同胞将出席公祭典礼。

在回答有关肯尼亚电信诈骗案二审宣判的问题时，安峰山介绍说，据向有关部门了解，肯尼亚跨境电信诈骗案于28日在北京市高级人民法院二审依法公开宣判。司法部门在审理过程中严格遵守法律规定和法定程序，充分保障被告人享有的诉讼权利，依法做出判决。

他强调说，大陆方面将跨境电信诈骗犯罪分子绳之以法，受到两岸同胞的充分肯定和认同，也得到了国际社会的理解和支持。我们将继续本着有利于打击犯罪、有利于维护司法公正、有利于保护被害人权益的立场，依法惩治电信诈骗犯罪，绝不容许任何的犯罪分子逍遥法外。

有台湾记者问，台湾大学校长当选人管中闵因被指从2005年至今28次赴大陆而被调查，请问发言人如何看待？

安峰山回答说，据了解，厦门大学曾经因台湾大学代校长的函询以函复方式说明了有关情况。管中闵先生曾经被厦门大学经济学院聘为客座教授，但是不授课、不支酬。管教授没有在厦门大学担任教职，没有开设专业课程，没有担任硕士生或者博士生的指导老师，也没有领取过薪酬。

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