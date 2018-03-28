王毅原定访俄计划被取消 外交部：系推迟访问

王毅 资料图。中新社记者 李卿 摄

中新社北京3月28日电 （王珏）中国外交部发言人陆慷28日在北京举行的例行记者会上应询介绍，鉴于俄方领导人日程出现重大调整，中俄双方商定将王毅国务委员兼外长访俄推迟举行。

有记者提问，第一，据了解，国务委员兼外交部长王毅原定访俄计划被取消。你能否证实并告知原因？什么时候将访俄？第二，美国白宫宣布中方已经向美国通报了金正恩委员长访华的相关情况，中方是否也通报了俄方？

“关于第一个问题，我要纠正一下，王毅国务委员兼外交部长对俄罗斯的访问不是取消了，而是推迟了。”陆慷回应说，我们此前发布过消息，中俄双方此前商定，习近平主席特使、国务委员兼外交部长王毅将于3月27日至28日对俄罗斯进行工作访问。

陆慷说，大家知道，3月25日，俄罗斯克麦罗沃市购物中心发生严重火灾，造成重大人员伤亡和财产损失。大家通过报道也已经看到了，中国领导人第一时间向俄罗斯领导人发去了慰问电。鉴于俄方领导人日程因此出现重大调整，中俄双方商定将王毅国务委员兼外长访俄推迟举行。

“关于第二个问题，中方肯定会向有关各方及时通报金正恩委员长此次访华的情况。”陆慷说。

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