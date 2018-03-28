许甘露任公安部副部长国家移民管理局局长(简历)

原标题：河南省委常委许甘露履新公安部副部长、国家移民管理局局长

许甘露 中国长安网 资料图

此次党和国家机构改革中，公安部领导班子迎来调整。其中，河南省委常委、政法委书记许甘露出任公安部副部长、国家移民管理局局长。

3月28日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）查询公安部官网“领导信息”一栏注意到，许甘露以“公安部副部长、国家移民管理局局长”身份，位列部领导班子成员的第8位。

据公开简历，出生于1962年1月的许甘露是福建同安人，1982年9月加入中国共产党，1979年12月参加工作，厦门大学世界经济专业毕业，在职研究生学历，副总警监警衔。

许甘露早年曾任福建省厦门市公安局副局长，厦门市湖里区区委书记等职。1994年起，许甘露调赴公安部任职，先后担任过公安部出入境管理局副局长、局长，公安部警务保障局副局长（正局级），公安部交通管理局局长等职。

2015年3月，原任河南省副省长、省公安厅厅长王小洪调任北京市副市长、市公安局长。同年6月，许甘露“空降”河南，担任河南省政府党组成员，省公安厅党委书记兼省委政法委副书记，并于1个月后获任河南省副省长、省公安厅厅长。2016年11月，许甘露跻身河南省委常委，兼任省委政法委书记，此后逐步卸任河南省副省长、省公安厅厅长等职。

在此次党和国家机构改革中，国家移民管理局组建成立，加挂中华人民共和国出入境管理局牌子，由公安部管理。许甘露现以公安部党委委员、副部长身份兼任国家移民管理局党组书记、局长职务。

责任编辑：张岩