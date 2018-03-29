曲星被任命为联合国教科文组织副总干事

原标题：中国驻比利时大使曲星被任命为联合国教科文组织副总干事

新华社巴黎3月29日电（记者张曼 应强）联合国教科文组织29日发布公告说，总干事奥德蕾·阿祖莱宣布任命4名该组织管理团队成员，其中中国驻比利时大使曲星被任命为该组织副总干事。

阿祖莱同时任命了来自意大利的斯特凡尼娅·詹尼尼为教育部门的助理总干事，来自突尼斯的穆兹·恰克丘克为通信和信息部门的助理总干事，来自智利的埃内斯托·雷纳托·奥托内·拉米雷斯为文化部门的助理总干事。

公告说，所任命官员将在数周内上任。

阿祖莱表示：“这四名官员进入教科文组织的领导机构正是我期待给该机构注入的活力，他们高水平的职业经历和多样性是教科文组织的财富，也彰显了教科文组织在多种文化汇合处建造和平的愿望。”

曲星生于1956年，曾任外交学院副院长、中国驻法国大使馆公使、中国国际问题研究院院长，现任中国驻比利时大使。

责任编辑：张岩