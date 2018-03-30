美媒：中国这个部史上权力最大 只为实现两个目标

原标题：美媒：中国生态环境部“史上权力最大” 只为实现两个目标

美国世界政治评论网站3月28日刊登题为《环境政策集中管理会加快中国社会的环保进程吗？》的文章，作者为新美国安全中心能源经济与安全项目研究员尼尔·巴蒂亚。文章称，中国整个领导班子明显表达了建设“生态文明”的政治意愿，设立新的环保部门只是落实这一意愿的第一步。

文章称，中国国务院新设置了一个生态环境部。该部的负责人为李干杰，李干杰2017年6月开始出任当时的环境保护部部长。生态环境部的职责很宽泛，既包括环境保护部先前管辖的事务，也包括此前属于发改委职责的气候变暖政策管理，还包括水环境管理。

▲3月29日上午，生态环境部举行3月例行新闻发布会。

文章认为，中国设立生态环境部是为了让该部门集中管理中国社会的环保事务。正如美国亚洲协会政策研究所高级顾问杰克逊·尤因所说，这个新成立的部门至少理论上是“中国现代史上负责环境问题的权力最大的机构”。中国政府这样收拢环境监管政策大权，多半是为了实现两个密切相关的目标。这两个目标能否实现，将在很大程度上取决于这个新组建部委拥有多大权力，能否在中国面临国内外的环境和气候问题的情况下，充当实施雄心勃勃的行动的有效工具。

文章称，第一个目标是证明中国领导人及各个政府机构正在全力投入对气候变暖问题的应对，积极制定环保政策。在不久前的全国人大会议闭幕会上，中国领导人宣布中国“要以更大的力度、更实的措施推进生态文明建设，加快形成绿色生产方式和生活方式，着力解决突出环境问题”。自从特朗普总统宣布打算让美国退出巴黎气候协定以来，中国就在迅速填补美国留下的真空。

文章分析称，虽然中国希望美国重新加入《巴黎协定》，但也乐于收获软实力方面的回报。提高这个新部委的职权和形象会传递出强有力的信号，即北京至少已经开始改善环境治理，而同时，美国在特朗普政府的领导下对这些问题的重视程度却不断下降。对应所作承诺，就在近期，中国宣布该国2009年在哥本哈根气候大会上所作的减排保证已经提前完成。

文章称，第二个目标是加强中央政府对环境政策的控制，以解决部门与部门之间壁垒森严、各自为政，以及中央政令无法贯彻到地方等问题。以往类似政策在贯彻执行过程中往往会遭到这些问题的掣肘。这一点利害攸关，因为当前北京正推出全国性的排放配额交易机制，要在一个基本仍为政府指令型的经济中建立一套复杂的减排机制。

文章称，中国领导人希望新成立的生态环境部能够整合这些挑战并进行集中管理。但是，在部级机构的组织结构图上调整职责归属容易，要让这些调整真正落地却困难多了。

▲资料图片：这是2017年10月31日拍摄的河北省邯郸市丛台区紫山公园。紫山原是一座废弃矿山，近年来丛台区加强环境治理，关停取缔紫山附近小煤窑，整治工矿废弃地。紫山生态修复工程使周边环境质量得到提升。新华社记者 王晓 摄

文章认为，这两个目标的实现还取决于中国的宏观经济状况。

文章表示，作为全球温室气体排放大国之一，中国对于国际社会应对气候变暖成功与否起着至关重要的作用。当然，中国能够实现自己的环境抱负，对中国人民的长远健康同样至关重要。特别是在美国不承担领导责任的情况下，中国对亚洲的政治、经济影响力将决定世界半数以上人口的经济、能源安全发展轨迹。中国整个领导班子明显表达了建设“生态文明”的政治意愿，设立新的环保部门只是落实这一意愿的第一步。

▲福建省福鼎市桑园水库附近群山披绿，云雾缭绕。

责任编辑：张建利