原标题：南京中山陵陵寝6月1日起试实行游客预约参观

新华社南京5月31日电（记者 孙寅）全年客流量800万人次、日均客流量约2.2万人次，这是2017年南京中山陵陵寝的游客接待数据。为提高旅游舒适度、加强文化保护，从2018年6月1日起，中山陵陵寝将试实行游客预约参观制度。

自2011年底免费开放以来，中山陵陵寝游客量始终处于高位运行状态，文物保护和游客安全问题日益突出。但中山陵墓室面积狭小，仅60余平方米，长期超负荷接待导致局部地面沉降、台阶破损。有鉴于此，中山陵墓室此后一直处于关闭状态。

中山陵园管理局副局长刘振宇说，通过实施预约管理，合理控制游客总量、均衡各时段客流，既能让游客瞻仰、参观墓室，提升中山陵旅游品质，又能更好地保护珍贵历史文化资源。

据介绍，中山陵园管理局根据近3年来的监测数据，分别从“工作日”“双休日及一般节假日”“重大节假日”三个层级测算出中山陵陵寝每日最大游客承载量，即工作日限定每天1.5万人次，双休日及一般节假日限定每天2.5万人次，重大节假日（国庆节、春节）日均5万人次。

中山陵陵寝预约参观的区域包括陵门、碑亭、祭堂和墓室。除了每周一闭馆维护（法定节假日、孙中山先生诞辰、逝世纪念日除外），周二至周日每天8点30分至17点，中山陵陵寝对外开放陵门、碑亭、祭堂，但墓室周六周日不对外开放（法定节假日、孙中山先生诞辰、逝世纪念日除外）。

游客凭借有效证件，如二代居民身份证、护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、军官证、士兵证，可最多提前30天预约，通过钟山风景区官方网站和微信服务号每天7点至22点在线预约，通过游客自助服务终端每天8点至17点线下预约。

需要提醒的是，游客成功预约后应及时入园参观，如不能按时入园，可提前1小时变更或取消1次。

刘振宇说，在试运行平稳的基础上，中山陵园管理局拟于2019年1月1日起正式施行中山陵陵寝预约参观。

责任编辑：张建利