台湾岛内连发恶性案件 海军陆战队士兵被当街枪杀

原标题：台湾岛内连续发生恶性案件，海军陆战队士兵被当街枪杀

继5月下旬新北市板桥区发生恶性分尸案后，刚进入6月，台湾岛内又连续发生恶性案件。

据岛内媒体中时电子报报道，台北市信义商圈新光三越百货1日晚间发生劫持人质案件，1名王姓女子与友人在商场停车场取物时遭歹徒持刀劫持。

劫持者将王姓女子的车开走后，将她控制在一处汽车旅馆内，并趁机取走王姓女子的11万元（新台币）现金。不过，警方此后在汽车旅馆内逮捕了犯罪嫌疑人，同时救出被劫的王姓女子。

劫持事件刚过去不到24小时，岛内屏东又发生枪击事件。

据中时电子报报道，屏东潮州6月2日凌晨发生一起枪杀案，23岁何姓海军陆战队士兵遭到当街枪杀。虽送医急救，但何姓士兵仍于2日上午11时许不治。

随后，台军方海军陆战队指挥部发布新闻稿透露案情经过：何姓士兵2日开车要返回营区结束假期时，疑似与民众发生行车纠纷，遭人持械攻击，何姓士兵胸部中弹，经送往高雄长庚医院急救后仍不幸死亡。

另据三立新闻网消息，何姓士兵家住屏东，是家中独子，因为父亲眼睛不好，所以当兵养家，撑起家中经济。何姓士兵的父亲表示，儿子平时没有与人结怨，想不到今日枉送性命，让人悲痛不已。

台军方海军陆战队少将“政战主任”苏世霖对媒体表示，何姓士兵背景单纯，去年12月刚刚到新兵训练中心报到，一切表现皆正常，台军方对于何姓士兵身亡深表遗憾，目前已经协助何家人处理丧葬及抚恤事宜。

不过，岛内媒体随后公布了何姓士兵遭枪击时的视频画面，何姓士兵驾车过程中突然遭到多辆车夹击阻拦，拦车人随后向其开枪射击。画面显示，何姓士兵疑似遭到12车前后包夹，何姓士兵的座车遭到砸毁，现场还遗留3枚弹壳、4颗钢弹珠等迹证。

当地警方对媒体表示，已成立专案小组，目前正全力侦办缉凶中。

责任编辑：霍宇昂