大兴安岭一火场成功扑灭明火 另一处再增千人救援

原标题：大兴安岭一火场成功扑灭明火，另一火场再增千人仍在紧张救援

火灾救援现场 张蒙 图

6月4日上午，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从森林武警呼伦贝尔支队处获悉，截止目前，大兴安岭原始林区奇乾林业局阿巴河林场火场已于4日0时20分成功实现合围，火灾明火已全部扑灭，目前正在纵深清理。

而发生在汗马国家级自然保护区的火灾，由于保护区地处原始林腹地，兵力运送不便，火场环境复杂，目前仍在紧张扑救中。

据武警呼伦贝尔支队介绍，火灾现场天气多云，风速比较小，气温较前几日有所下降，对于目前正在进行的扑救工作提供了便利。同时，据气象部门预报，近几天火场所在林区会出现一定程度的降雨，气象部门也做好了人工降雨的准备，为火灾扑救工作创造了很好的条件。尤其目前火场几乎无风，也为灭火提供了便利。

灭火后的林场 张蒙 图

据介绍，目前参与一线火灾扑救任务的武警内蒙古森林总队官兵共计1100余人，主要采取“一点突破，强攻推进”的战术和“分兵合围，边打边清”的战法，对火线进行快速封控。从已经合围的阿巴河林场火灾情况来看，战法运用比较得当有效，当前部队官兵主要采取的是常规灭火的手段。

为加快扑火进度，除了运用直升机运送兵力和吊桶灭火外，火场联指还将视情运用多种现代化手段加快灭火效率。鉴于还在扑救中汗马火场的火情，武警内蒙古森林总队前指又迅速集结1500余名兵力，随时准备救援，参加扑救这两起火灾总的兵力已经达到2700余人。

责任编辑：张玉