刘鹤是否赴美继续推进中美经贸磋商？中方回应

原标题：2018年6月4日外交部发言人华春莹主持例行记者会

问：据报道，近日朝韩、朝美双方接触顺利进行，半岛问题政治解决进程取得了积极进展。朝韩双方就《板门店宣言》具体落实方案、设立共同联络事务所及举行军事、体育和红十字会会谈等达成多项共识。朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲结束访美，美国总统特朗普称美朝领导人会晤将如期举行。中方对上述动向有何评论？

答：近日以来，朝鲜半岛形势进一步趋缓，在朝韩关系改善和朝美接触对话方面都取得积极进展。中方对朝韩新一轮高级别会谈取得积极成果表示欢迎和支持。当前形势下，朝韩双方推进落实《板门店宣言》，促进和解合作，有利于进一步巩固半岛缓和对话势头。我们希望朝韩双方继续加强对话，改善关系，为推动半岛无核化和政治解决半岛问题进程发挥积极作用。

朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲已结束访美，朝美双方近期围绕两国领导人会晤密切沟通并取得积极进展，这是在政治解决半岛问题的正确道路上迈出的重要步伐，我们为此感到高兴。

中方多次强调，当前半岛形势正面临难得的历史机遇，下步能否找到实现半岛无核化与持久和平之路，朝美领导人会晤是关键。我们希望并支持朝美双方继续相向而行、互释善意，积极推进领导人会晤准备工作，争取实现双方和国际社会都希望看到的结果，为开启半岛无核、和平、繁荣的新时代作出积极贡献。

问：朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲是否向中方通报访美成果？你能否证实他结束访美后将与中方会面？

答：我没有这方面可提供的消息。

问：最新一轮的中美经贸磋商已于本周末结束。本轮磋商在中国举行，下一轮应当在美国举行。现在是否有时间表？能否透露下次磋商的具体时间？刘鹤副总理是否有计划赴美继续推进中美经贸磋商？

答：看得出来你非常关心也希望看到中美能通过磋商解决经贸问题。中方已就此轮中美经贸磋商发表声明。至于下一步中方是否会去美国，或美方是否会来北京举行新一轮磋商等具体问题，建议你向中国商务部了解。中方有关原则立场是明确的，中方谈判和磋商的大门始终敞开。

问：据报道，美国退出伊核全面协议后，一些企业正准备退出伊朗市场，中国企业是否会退出？还是会留在伊朗？

答：关于伊朗核问题全面协议，中方已多次表明立场。近日，王毅国务委员兼外长在布鲁塞尔与欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼共见记者时，也再次就这个问题表明中方立场。我们认为遵守国际协议是国际法的基本常识，大国应为此发挥表率作用。中方将和欧方一道，继续坚定维护伊朗核问题全面协议的严肃性和权威性。

至于中方企业是否会退出伊朗，我愿重申，中国政府一贯反对任何国家根据其国内法对别国实施单边制裁。中伊两国一直保持着正常的经贸往来。中方将在不违反自身国际义务的前提下同伊朗开展合作。

问：印度总理莫迪在香格里拉对话会发表主旨演讲时表示，只要印中两国相互信任、加强合作，亚洲和世界的未来将更加光明。两国在管控分歧和确保边境和平方面展现了成熟和智慧。他的演讲涉及印中关系以及印对外战略和对外政策等多个方面。中方对此有何回应？

答：中方注意到莫迪总理日前在香格里拉对话会上就中印关系所作的积极表态，对此表示赞赏。今年4月底，习近平主席同莫迪总理在武汉举行了成功的非正式会晤，就国际形势、中印关系等充分交换意见，增进了互信，达成了重要共识，包括双方都同意要以成熟和智慧的方式，通过和平协商处理分歧问题。中方愿同印方一道，以两国领导人重要共识为指引，维护好来之不易的中印关系积极发展势头，不断增进政治互信，推进互利合作，妥善管控分歧，维护好边境地区和平与安宁，推动中印关系不断健康稳定向前发展。

问：上周五，巴基斯坦新一届临时政府就职，并宣布将于7月25日举行大选。中方对此有何评论？

答：我们注意到巴基斯坦将于7月底举行大选，衷心希望巴方平稳顺利完成这一重大政治进程。相信无论选举结果如何，中巴全天候战略合作伙伴关系发展良好的态势不会改变。

责任编辑：霍宇昂