北京一处工地挖出4尊龙头 疑出自圆明园(图)

原标题：北京一工地挖出4尊螭首 疑出自圆明园

法制晚报·看法新闻（记者 崔毅飞）近日，北京史地民俗学会秘书长梁欣立先生发现，在海淀区清河街道办事处，保存了4尊龙头（也叫作螭首）。专家判断，这些螭首是清代皇家行宫的建筑构件。经了解，这些石构件是从当地一处工地挖出。斑驳沧桑的汉白玉螭首，究竟从哪里来？又为何出现在工地上呢？

探访

发现者讲始末

4块“老石头”获保护

在清河街道办事处内，这4尊螭首头朝上、贴墙摆放，长度从90到100厘米不等，形制基本相同，上吻高抬，硕嘴微张，獠牙侧露，双目圆睁，龙须流畅，额顶上生两角。螭首虽略有残损、疑似挖掘过程中留下的硬伤，却难掩其不怒自威的霸气。

四尊螭首高90-100厘米不等，由汉白玉雕刻而成 摄/法制晚报·看法新闻记者 崔毅飞

发现螭首的杜泽宁，今年66岁，是土生土长的清河人，清河街道办事处的文史顾问、海淀区政协文史研究员，著有地方文史专著《京北畿甸清河镇》。

在清河街道办事处，记者见到了杜先生。他介绍，发现螭首是2017年2月28日上午11点左右。在清河一处工地上，他远远望见一辆挖掘机旁，散落着4块大石头。他第一直觉判断这肯定是老石头，于是钻进了工地。

杜泽宁顺利接近大石头，他捡起地上一块碎瓦，将石头上的泥污简单清理，螭首的模样逐渐显现。杜泽宁赶紧拍照留证，并和一旁的挖掘机司机攀谈起来。司机告诉他，在这地下他还挖出过门墩。

“清河二街路西、清河清真寺向北大约50米。”杜泽宁将发现螭首的位置记下。随后，他找到了清河街道办事处，工作人员将螭首装车，运回街道办事处进行保管。还有一尊残缺的石碾也一同被运走保护。

来历

材质不寻常

外形与圆明园螭首相似

关于螭首的来历，杜泽宁第一反应是，这肯定不会出自普通百姓家。

历史上清河曾有一座古桥，杜泽宁曾怀疑螭首是古桥上的装饰物，但查阅老照片发现桥上并无安装螭首的位置。

“从地表下挖两米多深，并未发现其它遗迹，而且同时出土的还有石碾和磨盘。”杜泽宁据此判断，工地并非螭首的原址，应该是二次搬运过来并埋在地下。

杜泽宁考证，清河虽是古镇，但这里并没有与古建筑相关的记载。

最后，杜泽宁想到了圆明园。他分析，清河距离圆明园很近，过去从圆明园到清河是有路的。他听说圆明园拆下来的砖石、曾拉到清河售卖。这螭首是汉白玉雕刻而成，材质非常高档，他怀疑是圆明园拆下来的建筑构件。

记者注意到，圆明园位于清河西南，直线距离不过两三公里。

看到4尊螭首的照片，中国圆明园学会学术专业委员会委员刘阳先生首先想到了“方壶胜境”。方壶胜境是圆明园的建筑景观之一，建成于清代，现仅存遗迹。

据刘阳介绍，方壶胜境上的螭首，最初得有数十个之多，后来大多数遗失。上世纪90年代清理遗址时，还发现过四五尊，和清河发现的螭首相似。但就目前掌握的信息，还不能说杜先生发现的螭首属于圆明园，只能是一种推测。

专家

不排除是古建筑备料

北京石刻艺术博物馆研究馆员刘卫东介绍说，螭首是传说中一种有角的龙，多用于古建筑的月台上，起到装饰作用。很多建筑上的螭首带有出水孔，具排水功能。例如北京故宫、天坛等皇家建筑，都能看到很多威猛的螭首。

刘卫东判断，杜先生发现的螭首，每尊重量可达1000斤，应该出自于皇家行宫的月台上。螭首并无吐水嘴，因此没有排水功能，也有可能是古建筑的备料，尚未来得及打孔。

从杜先生所描述的现场环境来看，发现4尊螭首的工地并非其原址，应该是从别处搬运并掩埋至此。

来源：法制晚报

责任编辑：张义凌