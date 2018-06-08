江西乐安县通报25名干部：开会时打瞌睡玩手机

原标题：开会时打瞌睡、玩手机，江西乐安县实名通报批评25名干部

为进一步整顿工作作风，持续深化作风建设，近日，乐安县纪委实名通报25人违反会风会纪问题。

2018年5月10日，全省作风建设电视电话会议召开。在乐安县分会场，会风会纪总体良好，绝大多数参会人员都能按时到会、认真听会，但仍有部分参会人员未按照通知要求参会，未严格遵守会场纪律。

武警中队副中队长应宗港缺席下午会议；总工会副主席张小华缺席上午第二阶段廉政党课，并在会上打瞌睡；

县市监局公溪分局局长罗志荣、龚坊司法所所长邱晨、山砀司法所所长乐金根、湖坪乡人武部长吴金荣等4人上午第一阶段会议迟到；县农保局局长詹鸿飞下午会议迟到；

司县法局公证处主任杨慧在会议中玩手机、接打电话，并在会上打瞌睡；县国土局执法监察大队长熊登明、县国土局工业园区分局长徐静、县住建局总工程师杨伟、县农业局中心主任曾青云、县城管局副局长邓君华、县市场开发管理中心主任李勇、森林公安局山砀派出所教导员陈贵平、万崇镇人大主席刘建荣、万崇镇副镇长曾荣华、戴坊镇组织委员邱志刚、增田镇扶贫办主任黄咏梅、湖溪乡宣传委员罗浩等12人在会议中玩手机、接打电话；

县环保局局长廖梁成、县就业局副局长袁国平、县工业园区副主任黄磊、湖坪乡副书记郝志勇、罗陂乡纪委书记张春荣5人在会上打瞌睡。为严肃工作纪律，整肃会风会纪，决定对以上无故缺会，迟到参会，会上玩手机、接打电话、打瞌睡等25人在全县进行通报批评。

通报强调

各地各单位要严格对照“怕、慢、假、庸、散”五种表现形式，深刻查摆作风方面存在的问题，切实加强整改；要结合实际，进一步建立完善请销假、会风会纪等各项制度，以最高的标准、最严的举措治理作风问题，严明各项纪律，真正做到有令必行，令行禁止，打造出一支讲政治、守规矩、作风优良的党员干部队伍。

各地各单位党组（党委）、纪委（纪检组）要把严肃会风会纪作为正风肃纪的切入点，强化作风建设日常督查，充分利用监督执纪“四种形态”，多“扯袖子”，常“咬耳朵”；对当前干部队伍中存在的作风顽疾，要敢于“卷起袖子动真格”，以问责作为利器，切实把坏风气破除掉、把好作风立起来。

来源：抚州发布

责任编辑：张义凌