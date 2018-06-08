清华校长致信邀请2018高考生：有你的清华更精彩

原标题：清华校长邱勇致信邀请2018高考考生

本文原标题：《邱勇校长：有你的清华更精彩 | 致2018年高考考生的邀请信》

有你的清华更精彩

——致2018年高考考生的邀请信

亲爱的年轻朋友们：

此时此刻，你或许还沉浸在高考时的紧张当中，或许已经开始享受假期的自由，但我想你一定会思考：未来的大学画卷将会在哪里展开？在此我代表清华大学诚挚地邀请你加入清华人的行列，在美丽的清华园开启新的人生旅程。

“西山苍苍，东海茫茫，吾校庄严，巍然中央。”清华自1911年建校以来，始终与民族共命运、与时代同步伐，培养了一大批学术大师、兴业英才、治国人才。一代又一代的清华人在这个园子里镌刻了青春、找到了热爱，踏上了更加广阔的人生舞台。清华大学是一所勇于担当的学校。教育部本科教学评估专家组这样评价清华：“一所大学和她所培养的人才，在一个大国自强和崛起的过程中发挥了如此重要的作用，放眼全球，也是少有的精彩！”

来清华，你将在通专融合的天地里获得全面成长。一个具备健全人格的人，既要有渊博的知识，又要有高尚的情怀，还要有一流的专业素养。通识教育和专业教育的有机融合是培养健全人格的重要途径。正在全面实施的大类招生和大类培养，能使你在比较中找到自己的人生志趣，又能为你的未来发展奠定宽厚的知识基础。你可以选修第二学位和辅修学位，从跨学科的学习中汲取丰富的营养。你可以在“开放交流时间”中，主动和不同专业的教师畅谈，从中获取学识和教诲，感受有温度的教育。在清华，你将在“更人文”的氛围中立德立言、无问西东。

来清华，你将在多样的平台上展露个性风采。自主选择是个性化发展的前提，也是多样成长的基础。在清华，你的大学你做主。你可以在学术世界中钻研探索，成为备受瞩目的学术新秀；你可以在艺术殿堂里充分展露天赋，让你的才华一鸣惊人；你可以在创新创业平台上迸发灵感，成为新领域“吃螃蟹”的第一人；你可以在各类社团组织中发光发热，变身社交达人；你可以在公益实践中默默投入，为改变世界贡献力量；你还可以在体育运动中挥洒汗水，让文明精神和野蛮体魄融于一身。无论你的“可以”有多少，无论你的“可以”是什么，清华都将为你的“可以”提供最有力的支持和最宽广的平台。

来清华，你将在国际化的格局中提升全球视野。全球化是21世纪的重要特征，21世纪的一流人才必须拥有全球的视野。在清华，你可以与来自全球128个国家的国际学生共同学习，不出国门就可以在多元文化环境中与不同背景的人交流合作。你可以从众多的海外交流学习项目中做出选择，在“读万卷书、行万里路”中不断提升自己的国际视野。从苏世民书院到美国西雅图全球创新学院，从意大利米兰的中意设计创新基地到印度尼西亚的东南亚中心，还有第一个由中国高校牵头的高级别国际大学联盟——亚洲大学联盟，这些优质的国际化项目让你从清华走向世界，用梦想连接未来。目之所及虽在一处，心之所向应在四海。

一所大学往往因其传统而被大家铭记。清华的传统是“自强不息、厚德载物”的校训，是“行胜于言”的校风，是“中西融汇、古今贯通、文理渗透”的办学风格，是“爱国奉献、追求卓越”的精神，是“又红又专、全面发展”的培养特色。我相信，来到清华，你将深深感受到清华传统的力量，并由此焕发出新的人生光彩！

亲爱的同学，我无比激动地期待着你的到来。来到清华，你一定会被人文日新的清华所吸引。如果你要问我：“‘少有的精彩’有多精彩？”我会告诉你：“有你的清华更精彩！”

图 | 宋晨、李霖、梁晨、李亚婷

来源：清华大学

责任编辑：张义凌