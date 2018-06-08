原标题：国民党批民进党“干话施政” 选出“精选十句”

中新网6月8日电 综合台湾媒体报道，国民党7日在官方脸书粉丝页，引述包含台湾地区领导人蔡英文与台行政机构负责人赖清德等蔡当局10位政务官过去发言，制成“民进党干话治台”图档。

国民党7日在官方脸书粉丝页，引述包含台湾地区领导人蔡英文与台行政机构负责人赖清德等蔡当局10位政务官过去发言，制成“民进党干话治台”图档。图片来源：台湾《联合报》

据台湾《联合报》报道，图档中点名，蔡英文的“民进党是最古意的政党”、赖清德的“加班就当做功德”、交通部门负责人贺陈旦的“塞车就当看风景”、“监委”陈师孟的“陈水扁没有贪污”、卫福部门负责人陈时中的“看到育儿百宝箱，人民就想生”均被选入蔡当局“干话集”中。

此外，台劳动部门负责人许铭春的“不知道台湾8成劳工月薪没5万（新台币，下同）”；以及，台北农产运销公司总经理吴音宁近来严正驳斥年薪有250万元，在答询时却承认含津贴，年收有248万元，也被选入蔡当局“干话集”。

而卸任政务官中，前劳动部门负责人林美珠的“一例一休越修越漂亮”、前教育部门负责人吴茂昆的“学术没有真正的民主”，以及前陆委会主委张小月的“两岸已读不回，生命会自己寻到出路”等，也都被列入国民党版精选的蔡当局“干话集”中。

国民党批评，民进党执政两年来“做事没半撇，干话一大堆”，根本是“干话治台”，未来要不要也主张“干话发电”，好奇谁是蔡当局的“干话王”。

责任编辑：霍宇昂