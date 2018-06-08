澳拟审议的“反外国干涉法”针对中国？中方回应

原标题：2018年6月8日外交部发言人华春莹主持例行记者会

应国务委员兼外交部长王毅邀请，加纳外交与地区一体化部长博奇韦将于6月10日至15日对中国进行正式访问。

问：据报道，阿富汗总统加尼7日宣布，为落实阿富汗乌理玛理事会6月4日发布的教令，阿政府将自6月12日至20日同塔利班临时停火。加尼总统2月曾表示，愿意不设前提与塔利班和谈。中方对此有何评论？

答：中方赞赏阿富汗政府宣布同塔利班临时停火。中方一贯认为军事手段无法解决阿富汗问题，希望阿各方相向而行，早日启动和谈，共同致力于实现阿富汗的和平与稳定。中方一向坚定支持“阿人主导、阿人所有”的阿富汗和解进程，愿继续为此发挥建设性作用。

问：澳大利亚国会拟审议的“反外国干涉法”提案得到了澳政界支持，可能在几周内通过立法。你是否认为此项立法针对中国？此举是否影响中方接受澳外长访华？

答：你提到的有关立法有明确说针对中国吗？

记者：澳总理特恩布尔在提请讨论该提案的初期提到过中国，但该项立法本身并没有提到中国。

答：中方有关立场非常清楚。中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上同其他国家发展关系，希望各国摒弃冷战和零和思维，平等相待，相互尊重，开展友好交流与合作。

关于澳大利亚高官或领导人访华问题，中方已多次表明立场。作为原则，中方愿本着平等和相互尊重的精神和原则同其他国家开展交往与合作。关于你提到的具体访问，我目前没有这方面的消息。

问：6月5日，埃塞俄比亚执政党人民革命民主阵线执委会发表声明，表示埃方将完全接受并执行2000年同厄立特里亚签署的《阿尔及尔和平协议》和埃厄边界委员会关于两国边界划定的决议，请问中方对此有何评论？

答：中方一贯希望埃塞俄比亚和厄立特里亚通过对话协商妥善解决有关分歧，实现关系正常化。我们对埃方有关表态表示欢迎。埃塞俄比亚和厄立特里亚都是中国的友好伙伴，中方愿同国际社会一道，继续为促进非洲之角的和平稳定与发展发挥建设性作用。

问：在本周末上合组织青岛峰会举行前夕，俄罗斯总统普京今天抵达中国访问。中俄两国将讨论哪些议题？中方期待此次会晤取得哪些成果？

答：关于普京总统来华出席上合组织青岛峰会并对中国进行国事访问有关安排，之前我们已经介绍过了。此访将是普京总统新一届总统任期内首次对中国进行国事访问，也是中俄两国元首今年内首次会晤，是今年上半年双方关系中的核心大事。今天下午，习近平主席将同普京总统举行小、大范围会谈，共见记者，出席签字仪式和欢迎宴会等。双方还将签署并发表重要政治文件，对中俄关系作出全面规划、部署和总结，确定当前和今后一个时期中俄关系以及在各领域合作的原则、目标和重点方向。我们相信普京总统此访将充分体现中俄全面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性，在热烈友好的氛围中取得丰硕成果，为中俄关系发展和两国各领域互利合作注入新的强劲动力。除国事访问正式活动外，这次访问还有不少亮点，请大家关注，有关消息会及时发布。

问：中方对伊朗总统即将访华并参加上合组织峰会有何期待？中伊领导人会晤将讨论哪些议题？

答：伊朗是上合组织观察员国。应习近平主席邀请，伊朗总统鲁哈尼将结合出席上合组织青岛峰会对华进行工作访问。中伊两国元首将就双边关系以及双方共同关心的国际地区问题深入交换意见。2016年中伊建立全面战略伙伴关系以来，两国各领域交流与合作不断向前发展。中方愿同伊方一道努力，以鲁哈尼总统此访为契机，加强中伊共建“一带一路”合作，推动中伊关系稳步向前发展。

问：据报道，缅甸政府正在重新评估由中国参与投资的皎漂港项目。知情人士透露，缅甸经济官员正想办法通过磋商降低投资成本。有人担心如果缅甸未能偿还债务，该港口可能会被中国控制。中方对此有何评论？

答：中缅是友好邻邦，一直保持密切的经贸合作。据我了解，中国企业通过国际招标参与皎漂经济特区项目，双方正在进行商务谈判。中方支持中国企业与缅方按照平等协商、互利共赢的原则开发皎漂经济特区项目，促进当地经济社会发展和民生改善。

问：美方今天表示，此前受所谓声波影响的驻广州总领馆雇员症状与美驻古巴人员情况类似。美方是否就此正式通报中方？中方是否仍在进行调查？

答：我昨天已回答了相关提问。关于此前美驻华使领馆人员疑似受到所谓声波影响的问题，中方有关部门已进行认真调查并向美方作出初步反馈，目前尚未发现导致美方所说情况的原因或线索。中方一贯根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》保护美国和其他国家在华外交机构工作人员的安全。

如果美方有这方面新的信息或线索，欢迎他们向中方提供，中方愿作进一步调查。

问：上合组织峰会是否会谈及朝核问题？在“特金会”即将举行之际中方做出了哪些外交努力？

答：各方都很关心朝鲜半岛核问题，有关各方也有充分渠道就此进行沟通交流。我们希望上合组织青岛峰会聚焦此次峰会主题和新形势下各领域务实合作，弘扬上海精神，让上合组织在青岛焕发新的活力。

关于朝美领导人会晤，我们注意到近期美朝双方就筹备领导人会晤取得的积极进展。我们希望朝美领导人会晤顺利举行并取得积极成果，沿着政治解决朝鲜半岛核问题的方向继续走下去。中方一直并将继续为推动半岛核问题政治解决发挥积极和建设性作用。

问：据报道，8日，中日两国将启动海空联络机制，双方防务部门将通过热线等直接对话避免纠纷，并定期开会。中方对此有何评论？

答：中日双方在东海危机管控问题上的目标是一致的。此次双方建立并启动海空联络机制对双方加强管控海空危机、维护地区和平稳定具有重要意义。

目前中日关系重新回到正常发展轨道。中方重视一段时期以来安倍首相以及日本政府就改善同中国关系所释放的积极信息，希望日方继续同中方相向而行，进一步巩固两国关系改善势头，通过具体的举措使这一改善进程不断推进下去，开辟中日关系新的前景。

责任编辑：张岩