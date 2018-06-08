原标题：国务院任免国家工作人员 高培勇任中国社科院副院长

资料图：高培勇。中新社发 富田 摄

中新网6月8日电 据人社部网站消息，国务院任免国家工作人员，任命高培勇为中国社会科学院副院长；任命李晓红为中国工程院院长，陈左宁（女）、钟志华、邓秀新、何华武、王辰为中国工程院副院长；任命谢春涛为国家行政学院副院长；任命胡冰为国家文物局副局长。

免去刘曙光的国家文物局副局长职务。

责任编辑：张岩