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高培勇任中国社科院副院长

高培勇任中国社科院副院长
2018年06月08日 18:51 中国新闻网
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　　原标题：国务院任免国家工作人员 高培勇任中国社科院副院长

资料图：高培勇。中新社发 富田 摄资料图：高培勇。中新社发 富田 摄

　　中新网6月8日电 据人社部网站消息，国务院任免国家工作人员，任命高培勇为中国社会科学院副院长；任命李晓红为中国工程院院长，陈左宁（女）、钟志华、邓秀新、何华武、王辰为中国工程院副院长；任命谢春涛为国家行政学院副院长；任命胡冰为国家文物局副局长。

　　免去刘曙光的国家文物局副局长职务。

 

责任编辑：张岩

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