原标题：强降雨致粤238个站点时段雨量超100毫米

中新网广州6月8日电 （沈钊）由台风“艾云尼”引发的强降雨正持续影响广东，致使江河水位暴涨，多条河流超警戒水位。广东省防总8日最新通报称，广东维持防风Ⅲ级、防汛Ⅳ级应急响应，严密防范强降雨引发的各种次生灾害。

资料图：6月8日，武警用冲锋舟将考生全部安全送至考场。台风“艾云尼”6月7日晚登陆广东阳江海陵岛，造成汕尾、云浮、江门、肇庆、阳江等地持续出现大暴雨到特大暴雨。 中新社发 杨璐 摄

据气象、水文部门监测，台风“艾云尼”已于8日17时在广东省肇庆市境内减弱为热带低压，中心附近最大风力7级。8日8时至8日16时，广州、佛山、深圳、汕尾、肇庆、清远、惠州等市普降暴雨到大暴雨、局地特大暴雨，时段雨量大于200毫米的站有14个，大于100毫米的站有238个，其中广州市花都区炭步镇、广州市荔湾区西村街、广州市白云区江高镇、佛山市南海区里水镇等站点时段雨量最多，分别为294.7毫米、229.3毫米、218.3毫米和217.4毫米。漠阳江、罗定江、新兴江部分支流出现超警洪水。

为应对强降雨，广东省防总要求各地各有关部门切实加强水库、水电站等工程和山洪地质灾害隐患点、削坡建房、内涝黑点等危险区域安全巡查，落实城乡排水防涝、中小河流洪水、山洪地质灾害防御措施，确保群众生命安全。

截至目前，广东电网累计派出应急发电车168台、发电机95台做好应急发电准备，出动保供电人员共2487人参与保供电工作；广东省海洋与渔业厅8日要求做好内河及河口休渔渔船防风防汛工作，防止次生灾害事故；广东省国土资源厅8日再次部署要求各地国土部门加强地质灾害监测预警，配合做好受威胁群众的避险撤离。

佛山、江门、中山、肇庆、茂名、云浮、汕尾、深圳、珠海等市及时调整应急响应类别及等级，积极开展防御工作。佛山市组织开启699台排涝泵站，出动抢排险、巡查人员7574人；中山市在11个高考考点周边投入安保警力2023人次、交通疏导警力615人次、消防警力119人次，汽车167辆次、摩托车495辆次服务高考；珠海市加强水库、堤防、地质灾害隐患点和低洼道路巡查，投入20多台大型移动排涝泵车、排涝车应急排涝。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222