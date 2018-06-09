外媒：中国测试无人舰艇集群 可对敌发起鲨群攻击

原标题：外媒关注中国测试无人舰艇集群 可对敌发起“鲨群”攻击

参考消息网6月9日报道 英国《独立报》网站6月7日发表题为《中国对大批小型无人舰艇进行测试，可以在海战中对敌方发起“鲨鱼群”式攻击》的报道称，中国正在发展一大批小型无人舰艇，专家称，这些舰艇可以用来在海战中对敌人发起“鲨鱼群”式攻击。

近日，中国在南中国海的万山群岛附近对56艘无人舰艇进行了测试。

研制这些无人舰艇的珠海云洲智能科技有限公司在一份声明中说，演练的目的是展示这些舰艇的编队作业能力，以及在海战中的潜在用途。

发布的演练视频显示，这些无人舰艇组成小型编队行进，在快速改变方向的同时规避着彼此。

这一编队随后组成“军民”这两个汉字的形状，意指民间和国防部门的合作，随后又组成一艘航母的形状。

云洲智能科技公司证实，按照设计，这些无人舰艇可以在海战中制服敌人。

海军专家李杰对记者说，一旦装备武器，小型无人作战舰艇就能对敌人发动集群式攻击，这与无人机类似。一艘母舰将控制战斗中的集群，使它们便于部署。

云洲智能科技公司董事长兼创始人张云飞在一份声明中说，他的公司在海上进行了有史以来最大规模的无人船只演示。他还说，这些无人舰艇拥有众多民用和军事用途，并将“在捍卫国家海上利益方面发挥重要作用”。

该公司没有公布测试的确切地点，但说这些测试是在万山海洋试验场进行的。该试验场是一处面积772平方公里的在建试验场，惟一目的就是进行无人舰艇演练。

一些中国企业、大学和防务承包商目前正在参与无人船只产业技术的研发。

去年12月，黑龙江的哈尔滨工程大学和深圳的海斯比船艇科技股份有限公司宣布，它们已经研发出世界上速度最快的无人艇，航速可达约50节。

英国、美国和以色列也在研制用于军事目的的无人舰艇。

云洲公司正在进行测试的小型无人舰艇集群（英国《独立报》网站）

责任编辑：张玉