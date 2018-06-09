原标题：南海舰队参谋长王厚斌调任海军副参谋长

解放军海军将领人事变动陆续披露。

澎湃新闻记者从权威渠道获悉，原任海军南海舰队参谋长的王厚斌少将已调任同为正军职的海军副参谋长一职。

公开资料显示，王厚斌曾任东海舰队副参谋长兼舟山基地副司令员，2016年7月调任南海舰队参谋长，2014年年底晋升海军少将军衔。

近期，海军领导层连续出现人事变动。

其中，原任海军副政委兼政治工作部主任的陈学斌中将已跨军种调任空军副政委，刘子柱少将已出任海军党委常委、海军后勤部部长，原任海军副参谋长的王大忠少将已调任军委后勤保障部副部长。

责任编辑：张申