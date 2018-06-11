美后悔废猎鹰项目 或输掉与中俄高超音速武器竞赛

原标题：美军后悔废掉“猎鹰”项目 或输掉与中俄高超音速武器竞赛

参考消息网6月11日报道 美国《华盛顿邮报》网站6月8日发表克里斯蒂安·达文波特的文章《五角大楼缘何担忧美国正在输掉与俄中两国的高超音速军备竞赛》称，据美国军界多名高官称，在获得一项五角大楼多年来尝试研发但未获成功的技术方面，中国和俄罗斯当前正超越美国：这是一种具备机动能力、飞行速度可达数倍音速、可在一两小时内对世界任何地区实施打击的导弹。

上述官员称，输掉这场军备竞赛的可能性已悄然让研发高超音速导弹成为五角大楼的一项工作重点。

负责科研和工程的国防部副部长——系新设职位——迈克尔·格里芬最近发表讲话说：“在应对高超音速导弹威胁方面，美国尚未全面开展所需的工作。我担任此职不是为了与敌人平起平坐。我希望让他们为再次追赶我们而担忧。”

空军最近宣布将给洛克希德-马丁公司提供一份价值近10亿美元的合同，旨在设计制造一款高超音速载具。波音公司则宣布正在投资一家英国公司，该公司制造的先进推进系统可为高超音速载具提供动力。

高超音速导弹飞行速度极快，至少达到音速的5倍。由于飞行速度极快，它能够保持较低的飞行高度，从而避免被探测到。弹道导弹要按照固定的弹道飞行，其飞行轨迹可预测。而高超音速导弹具备机动能力，由此很难防御。

战略与国际问题研究中心防务问题分析师托德·哈里森说：“高超音速导弹飞行高度较低，且具备机动能力，因此会构成不同性质的威胁。”

过去十多年来，五角大楼一直寻求发展这种技术。

国防部高级研究项目局——系五角大楼下属从事科研工作的分支机构——创立了一个名为“猎鹰”的项目，其目标是研发一款可飞入太空并可携带1000磅（约合454千克）战斗部的高超音速武器。

但试验飞行器在2010年和2011年进行的多次试验中失败，加之国会取消了有关资金，五角大楼官员后来基本上放弃了该项目。如今他们对未推进该项目追悔不已。

美国战略司令部司令、空军上将约翰·海滕最近对记者说：“我们有几个失误之处，因此我们要停下来进行重组，以审视整体架构，进而确保我们弄懂这项技术——即什么是可行的，而什么是不可行的。在我看来，我希望从失误中汲取教训并继续努力。这项工作不能停下来。”

前空军采购部门高级官员威廉·拉普兰特说，部分问题在于，美军已变得太过松懈。

拉普兰特在受访时说：“在技术上很容易变得狂妄自大，并想当然地认为我们优于所有人。俄罗斯和中国有非常棒的工程技术人员。”

多年来，俄中两国显然一直在研发高超音速技术，他们一直在加紧努力，俄中两国的高超音速项目现已取得进一步进展。

五角大楼表示正在严肃对待有关威胁，并带着紧迫感采取行动，工作目标不仅是获得一款高超音速导弹，还要建立针对高超音速武器的防御系统。

资料图片：中国媒体报道中出现的疑似HGV高超音速飞行器进行风洞测试视频截图。（《南华早报》网站）

责任编辑：张玉