湖南双峰县永丰镇端午禁赛龙舟：河道存安全隐患

原标题：湖南永丰镇：端午期间禁止赛龙舟，河道存安全隐患不具备条件

近日，在网络上流传的一份题为《永丰镇端午期间禁止龙舟竞赛活动工作方案的通知》（以下简称：《通知》）的图片在湖南当地引发网络热议。

6月11日上午，双峰县永丰镇党政办公室一位女性工作人员向澎湃新闻（www.thepaper.cn）证实了上述红头文件的真实性。该工作人员表示，对禁止龙舟竞赛的相关情况说明已汇报至双峰县委宣传部。

上述《通知》显示，湖南省娄底市双峰县永丰镇人民政府6月7日以红头文件（永政发[2018]77号）形式向该镇所属各群工站、各村（社区）印发，要求结合实际，认真贯彻落实。

《通知》提到，永丰镇要求“确保端午期间不开展龙舟竞赛，确保端午期间不因龙舟竞赛发生安全事故、群体性事件，确保端午期间社会大局和谐稳定”。

《通知》要求“强化打击：公安机关要在落实材料的基础上，对非法组织、非法参赛的为首者依法打击到位。强化责任：（1）对工作未到位，效果不明显，仍然参赛的相关负责人视其情节予以通报批评、约谈、训诫甚至纪律处分。（2）到外乡镇参赛者追究相关责任人的纪律责任。（3）造成严重后果的追究相关责任人法律和纪律责任。”

对于禁止龙舟竞赛的理由，《通知》解释是“因湄水河永丰段河面狭窄，河床水浅，河道多弯，不具备龙舟竞赛规则要求的基本条件。为预防可能引发的安全事故及群体性事件，经镇党委政府研究决定，特制订本方案”。

“我们这里的河道存在安全隐患，不具备搞龙舟竞赛的条件，跟下边的人打招呼就是说近期不搞比赛了。针对这个舆论，我们的党政领导已经下去搞解释工作去了。”前述工作人员称。

此外，《通知》在强化监督一项中提到，由贺逍任督查组组长，肖湘、李群良、李国锋为副组长，负责整个禁止龙舟竞赛各项工作的督查、追责到位。

澎湃新闻查询湖南省娄底市双峰县政府官方网站了解到，贺逍现任永丰镇党委副书记，分管政法工作，挂片定源群工站。

双峰县委宣传部新闻组一名工作人员在接受澎湃新闻采访时则表示，已经注意到网友在网络上表达的意见，双峰县委宣传部网络管理中心目前正对网民的一些看法和意见进行汇总，会妥善回应相关舆情信息。

澎湃新闻查询发现，事实上，永丰当地此前曾经一度禁止龙舟竞赛活动，直到近年来才渐渐恢复。

据红网双峰站2014年6月报道介绍，自古以来，赛龙舟是永丰民间端午节期间的一项重要民俗活动，传承千百年而经久不衰，湄水两岸，曾有“黄龙”、“金龙”、“威龙”、“青龙”、“乌龙”等大小龙舟十余条，造船厂数家。“文革”中，赛龙舟曾一度终止，改革开放后方得以恢复。上世纪八十年代初，在永丰湄水河段因两岸“黄龙”、“金龙”两船胜负之争而引发械斗，发展到焚船、伤人，至九十年代中期终被禁止。

近年来，永丰民间要求解禁赛龙舟的呼声日益高涨，并自发在端午期间进行小规模划龙舟活动。今年初，永丰民间龙舟爱好者开始策划、组织端午龙舟赛。农历四月初八，各路龙舟下水。

上述红网双峰站2014年6月报道提到，为了保证比赛的正常进行，永丰龙舟总会、各龙舟协会及比赛河段村（居）委会精心组织，制订了详尽的活动方案，派出所大批干警到现场协凋、疏通交通，比赛中没有发生任何异常情况。

责任编辑：张义凌