华东海空联合演练：客机坠海 直升机搜救艇出动

原标题：华东地区海空联合演练：载两百人客机坠海，直升机搜救艇出动

一架大型客机失控坠海，直升机寻找位置，救助艇、民用船随后救人，潜水员最后打捞黑匣子。

6月11日，“2018年华东地区航空器搜救暨事故调查联合演练”水上搜救部分在东海救助局外高桥码头前沿水域举行，完成上述一系列搜救动作。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从东海救助局获悉，本次演练由民航华东地区管理局和交通运输部东海救助局联合举办，警航、金汇通航等6家单位，100余人参演。东海救助局派遣了1架救助直升机，5艘救助船艇和应急救助队参与了落水人员搜救、落水人员医疗救护、飞机黑匣子搜寻与打捞、黑匣子转运4个科目。

“2018年华东地区航空器搜救暨事故调查联合演练”现场。本文图片 澎湃新闻记者 张呈君

11日8时10分许，演练开始。演练模拟一架载有200名乘客，6名机组人员的飞机在浦东机场起飞爬升过程中，突发火情。机组向管制员报告火警信息，申请返航降落。接到信息后，塔台管制员指挥其它航空器避让，并报告浦东机场现场指挥中心。

演习现场，救援船驶向落水者。

2分钟后，机组报告高度600米，飞机失控。随后，塔台信号丢失，与机组失去联系。雷达最后位置点显示：3121.5/12136.8 E（外高桥水域，具体位置为上海浦东新区随塘路999号救助局码头前沿水域）。

接到险情后，东海救助局立即启动应急救助预案，派出直升机、救助船艇、潜水救助队等救助力量前往现场施救。

演习现场，参与救援的船只。

救助直升机率先抵达现场，展开海面搜寻，发现海面2名落水人员后，边报告落水人员位置，边从水中救起1人。救助直升机报告，获救人员失温现象严重，生命体征不稳，急需送医就治，申请返回高东机场。得到许可后，救助直升机撤离现场。

演习现场，救援船驶向落水者。

演习现场，救援船驶向落水者。

演习现场，救生艇上的人获救。

随后赶来的“东海救204”轮采用救生捞网将另1名落水人员救起。很快，“华英398”轮发现一只救生筏，迅速接近，2名落水人员从水中进行登筏自救。紧接着，“东海救204”轮将筏上6名人员全部救起。

经核实，另外198名人员被过往船只救起。现场决定对水下进行探测搜寻失事飞机残骸。潜水救助队乘坐1号救助艇在现场利用声纳和信标探测仪进行探测，发现疑似飞机残骸，并在疑似位置抛投浮标记号。

2号救助艇上的潜水救助队员携带自携式无线通讯系统顺着目标浮标记号引导绳下水，确认飞机残骸，从中取出黑匣子（VDR）。随后2号救助艇将黑匣子送到“东海救101”轮上，移交给调查员。

演习现场，救援船救落水的人。

直升机救援落水的人

在搭载调查员和黑匣子后，救助直升机从“东海救101”轮甲板起飞，降落在浦东机场，调查员携带黑匣子乘坐航班，将黑匣子转运到航科院。

演习现场，转运黑匣子。

此次演练是继东海救助局与民航华东地区管理局于2017年3月24日签订战略合作备忘录以来的第二次联合演练。演练从实战出发，旨在加强交流，深化合作，进一步提升双方应对航空器突发事故的快速反应能力、应急指挥能力和协调作战能力。

责任编辑：张义凌