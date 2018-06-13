原标题：国台办回应台湾“奥运正名公投”：必将自食恶果
中新网6月13日电 国务院台湾事务办公室发言人马晓光13日表示，国际奥委会已就台湾推动所谓“奥运正名公投”予以了严正警告。民进党当局蓄意挑衅一个中国原则，肆意破坏两岸关系和平稳定，这种玩火行为，必将自食恶果，进一步损害台湾同胞的利益。
资料图：国台办发言人马晓光 中新社记者 张勤 摄
有记者提问，有报道说，民进党方面正支持“台独”团体联署发起针对五星红旗以及台湾参与国际组织等多项“公投”提案，请问发言人对此有何评论？
马晓光表示，日前国际奥委会已就台湾推动所谓“奥运正名公投”予以了严正警告。民进党当局不思悔改，继续煽动民粹，操弄公投，蓄意挑衅一个中国原则，肆意破坏两岸关系和平稳定。这种玩火行为，必将自食恶果，进一步损害台湾同胞的利益。
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