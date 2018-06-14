“2亿元贪官俱乐部”都有谁？白恩培武长顺均在列

原标题：除了杨崇勇，“2亿元贪官俱乐部”至少还有这些人

6月12日，天津市第二中级人民法院，河北省人大常委会原副主任杨崇勇受贿案庭审现场。 @央视新闻 图

6月12日，天津市第二中级人民法院一审公开开庭审理了河北省人大常委会原副主任杨崇勇受贿一案。杨崇勇被指控收受财物共计折合人民币2.06亿余元。

“2亿”一时间似又成为落马官员涉案金额的“一档”。

据澎湃新闻不完全统计，涉案金额“突破”2亿的官员着实不少。就近来说，曾和杨崇勇在云南共事过的云南省委原书记白恩培，被指控直接或者通过其妻非法收受他人财物，共计折合人民币2.46764511亿元。

同为省部级官员，天津市政协原副主席、公安局原局长武长顺被指通过其实际控制的公司非法占有公共财物共计人民币3.42亿余元；为他人谋取利益，直接或通过其亲属先后多次收受他人财物共计折合人民币8440万余元；挪用公款人民币1.01亿余元归个人使用，进行营利活动。

此外，广东省政协原主席朱明国被指直接或者通过妻子陈文静收受上述人员给予的财物，共计折合人民币1.41亿余元。另外，其对共计折合人民币9104万余元的财产不能说明来源。

今年，有着“10亿贪官”之称的山西吕梁原副市长张中生也在公众面前曝光。他被指控非法收受他人财物，折合人民币共计10.4亿余元。张中生家庭财产、支出明显超过合法收入，其对折合人民币共计1.3亿余元的财产不能说明来源。

另有两名涉案金额超过2亿元，但级别不算高的干部。

2014年12月2日上午，涉嫌贪污、受贿近4亿元的广州市国营白云农工商联合公司原总经理张新华在广州中院受审。据《南方日报》报道，张新华涉嫌在国企改制过程中鲸吞国有资产2.84亿元，受贿近1亿元。因涉腐金额巨大，该案被称为广州市最大的贪污受贿案。

2016年10月21日，黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司物资供应分公司负责人、原副总经理于铁义受贿案公开宣判。该案中，于铁义受贿金额超过3亿元。新华社报道称，于铁义案犯罪时间持续数年，案情触目惊心。

再一个，便是电视剧《人民的名义》中赵德汉原型人物：国家能源局煤炭司原副司长魏鹏远。他被指非法收受他人财物，共计折合人民币2.1170911317亿元。

当然，“2亿”这一档下，还有长长的一串名单，包括：孙政才1.7亿元、杜善学1.69亿元、景春华1.46亿元、周永康1.2977亿元、金道铭1.23亿元、万庆良1.11亿元、毛小兵1.048亿元……

责任编辑：张玉