探秘中国首个滨海发射场:长征五号为何选这里(图)

原标题：探秘中国首个滨海发射场：长征五号为何选择这里？

俯瞰海南文昌航天发射场。 中新社发 秦宪安 摄

中新网客户端文昌6月14日电 题：（新时代•幸福美丽新边疆）探秘中国首个滨海发射场：长征五号为何选择这里？

记者 马学玲 李宇凡

长征五号为何选择在海南文昌发射？这是很多人关心的一个问题。除了部分资深“航天迷”，大部分人其实并不知道答案。

作为中国第四大卫星发射场，也是中国首个滨海发射场，海南文昌航天发射场到底有何“能耐”？日前，中新网记者进行了探访。

远眺文昌航天发射场。中新社记者 骆云飞 摄

中国唯一的滨海发射场

文昌航天发射场是中国首个低纬度滨海发射基地，在海南文昌椰林深处，显得神秘而安静。

人们知道的是，文昌航天发射场位于海南文昌。但很多人可能不知道，文昌航天发射场与西昌卫星发射中心之间的渊源。

2009年，一群西昌卫星发射中心技术人员来到这里，开始正式开工建设文昌发射场。直到今天仍鲜为人知的是，海南文昌航天发射场由西昌卫星发射中心建设管理使用，这里的大部分工作人员，都来自西昌卫星发射中心。

有媒体评价称，从西昌到文昌，一字之差的背后，却是中国航天发射场空间的巨大转换。俯瞰中国版图，从大漠戈壁到大凉山下，从黄土高坡到海角天涯，中国航天发射的“原点”正在由内陆向沿海位移。至此，中国航天发射场四足鼎立，形成沿海内陆相结合、高低纬度相结合、各种射向范围相结合的新格局。

自2016年建成首发后，文昌航天发射场已成功发射长征七号、长征五号、天舟一号等航天器，代表了中国航天科技领域的最高水平。

图为2016年11月3日20时43分，中国最大推力新一代运载火箭长征五号，在中国文昌航天发射场点火升空。中新社记者 骆云飞 摄

四大发射场中，文昌有何优势？

与中国原有的酒泉、太原、西昌三个发射场相比，文昌航天发射场到底有何优势？长征五号又为何选择在文昌发射？

对此，文昌市旅游控股集团副总经理祁少雄在文昌航天主题乐园（科普中心）向记者表示，这就是文昌航天发射场的优势所在——运输限制少，可以采用海运方式运输新型大尺寸航天产品，且运输方式经济可靠。

祁少雄说，其中，火箭通过海运，从天津出发，途经黄海、渤海、东海、南海四大海，台湾海峡、琼州海峡两大海峡，经青澜港送抵文昌发射场；而航天器体积较小，则是通过空运，经美兰机场运至发射场。

谈起文昌航天发射场的其他优势，祁少雄表示，一是纬度底，与较高纬度发射场相比，可以充分利用地球自转速度，提高运载器效率。二是射向宽，满足90度至175度射向范围要求。三是安全性好，射向面朝大海，火箭残骸落区位于海上，最大限度降低火箭航区和残骸落区安全隐患。四是综合效率高，发射场可发展空间大、运行费用低、限制因素少，利于开展对外合作，为中国航天发射场的可持续发展奠定基础。

图为文昌航天发射场。 新华社记者 曾涛 摄 图片来源：新华网

走进文昌航天发射场：这里牛羊出没

走进没有发射任务时的文昌航天发射场，显得颇为安静。

其中，指挥控制中心主要承担航天发射任务的指挥调度、飞行控制、数据处理和信息交换任务，是整个场区的中枢神经系统。

不远处，矗立的是火箭垂直总装测试厂房。由厂房铺出轨道，通向的则是稍远处的发射架。

漫步在发射场，偶尔还能见到成群的牛羊。原来，这是发射场内部饲养的牛羊，主要目的帮着工作人员清理植被，相当于无人驾驶的“收割机”。据介绍，这也从另一个侧面反映出，发射场内部生态环境保持良好。

图为民众观礼卫星发射。文昌航天主题乐园供图

在文昌，发射场带动的“航天旅游热”

作为中国唯一的滨海航天发射场所在地，海南文昌航天发射场定位开放性和商业化，由此带动当地航天旅游发展。

位于发射场入口处的文昌航天主题乐园（科普中心），就是当地规划的一个拳头产品。

祁少雄告诉记者，园区内建有火箭发射实时观看广场，通过广场上的大屏幕，既可以看到指挥中心，也可以看到发射场和发射架。由于观看广场距离发射场很近，游客不仅可以实时观看，更能亲身体验火箭发射时的震撼。

拒介绍，该园区2016年3月运营以来，已成功举办了长征五号和长征七号运载火箭发射等观礼活动，吸引了不少游客和航天爱好者。

祁少雄透露，2018年底，长征五号将迎来新的发射任务，届时全国各地航天爱好者可以到这里倒计时。

他还透露，园区计划以1：1的比例，建造一个长征五号的模型展出，可能不仅限于外表模型的观摩，但具体怎么设计，目前都还在论证阶段

责任编辑：桂强