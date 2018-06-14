原标题：湖北黄石一药厂气体泄漏 目前11人留院观察

中新网黄石6月14日电 湖北省黄石经济技术开发区管委会14日晚发布关于世星药业“6·12”气体泄漏事件情况的通报。通报称，截至14日17时，经医院检查后，有11人留院观察，目前生命体征正常。

2018年6月12日上午6时许，湖北省黄石经济技术开发区辖区世星药业公司因回收溶剂处理设施零件破裂，导致部分DMSO（二甲基亚砜）气体泄漏，当时发现造成周边部分民众身体出现不适。

事件发生后，黄石经济技术开发区迅速采取措施进行处置，组织对世星药业周边区域开展入户排查，会同该市卫生部门对部分身体不适和主动要求体检的民众安排体检。

黄石经济技术开发区已责成涉事企业停产整改检修，组织区安监、环保等部门对事件进行调查，并对辖区内其他医药企业和周边环境进行细致排查，加强环保监督和安全生产监管，防止类似事件发生。

通报称，13日上午，黄石经济技术开发区会同该市环境监测站对世星药业厂区及周边附近居民点林家庄湾等空气环境进行采样监测，未检测出DMSO（二甲基亚砜）气体，气体已消散。

黄石经济技术开发区管委会表示，将会同卫生部门继续做好留院观察民众的治疗工作，妥善处理相关后续事宜，维护民众健康权益。同时，已成立调查组，后续调查结果将及时向社会公布。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222