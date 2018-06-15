日媒:中国“造岛神器”完成海试 每小时挖泥6千方

原标题：日媒：中国“造岛神器”完成海试 每小时挖泥6000立方米
日媒称，在完成首次海试后，中国最先进的挖泥船——中方称之为“造岛神器”——12日返回位于东部省份江苏启东的一家船厂。
《日本时报》网站6月13日援引中国媒体报道称，这艘挖泥船是亚洲同类船只中最大的。新华社报道称，在为期4天的海试中，这艘挖泥船对雷达和电罗经等助航辅助设备进行了调试校正。包括船员和工程师在内的120多人参加了这些测试工作。
日媒援引新华社报道称，这艘长140米、被命名为“天鲲号”的挖泥船最大挖深35米，设计每小时挖泥6000立方米。
报道称，这艘挖泥船的投资方中交天津航道局副总工程师王健说：“整个试航过程有惊无险，‘天鲲号’的动力系统和推进系统等设备成功经受了海洋环境的考验。”
报道称，预计“天鲲号”将于8月正式交付中交天津航道局。
资料图：“天鲲号”停泊在江苏启东的船厂码头 新华社记者毛振华摄
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