国家税务总局江西省税务局正式挂牌亮相(图)

原标题：国家税务总局江西省税务局今日正式挂牌

国家税务总局江西省税务局今日挂牌。2018年6月15日上午10点35分，澎湃新闻记者在现场获悉，位于南昌市红谷南大道与岭北五路交汇处西南角的江西省地税局大楼已换上新牌匾，省级国税地税合并后新组建的国家税务总局江西省税务局正式挂牌亮相。

新组建的国家税务总局江西省税务局正式挂牌亮相。澎湃新闻记者 宋江云 摄

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责任编辑：张玉