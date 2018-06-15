这只落马“老虎”不一般 曾是作家博士铁面审计官

原标题：这只落马“老虎”不一般 曾是作家、博士和铁面审计官

项俊波接受庭审。图片来源：央视新闻客户端

中国网新闻6月15日讯（记者 董小迪）中国保险监督管理委员会原主席项俊波受贿案14日在江苏省常州市中级人民法院一审开庭，项俊波当庭认罪、悔罪，庭审结果将择期宣判。

作家、法学博士、铁面审计官 曾拥有“多重身份”

今年61岁的项俊波是重庆人，北京大学法学博士出身，曾当选第十七届中央候补委员、第十八届中央委员。

1996年-2004年项俊波任职审计署约8年，并参与查办天津蓟县国税局“大案”。此后，项俊波曾历任中国人民银行副行长，中国农业银行行长，中国农业银行（改制后）董事长等职，并于2011年10月出任中国保险监督管理委员主席、党委书记。

此外，项俊波还创作了国内第一部审计反腐剧《人民不会忘记》，并以笔名“纯钢”加入中国作家协会，《紫剑传奇》、《曾国藩》等电视剧剧本也均由其操刀。

滥用职权、对抗审查 政绩观扭曲的“大老虎”落马

2017年4月9日，项俊波因涉嫌严重违纪被查。同年9月，项俊波被“双开”，并被最高检立案侦查。

经查，项俊波滥用审批权、监管权，对抗组织审查，搞迷信活动；违规接受宴请；不按规定报告个人有关事项，在员工录用、干部职务晋升等方面为他人提供帮助并收受财物；搞权钱交易、权色交易；利用职务便利为他人谋利并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

因政绩观扭曲、严重违纪等问题，项俊波被开除党籍、公职，终止党的十八大代表资格，收缴其违纪所得，其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物被移送司法机关。

受贿1942万元 项俊波受审并当庭认罪

2018年4月，江苏检察机关正式对项俊波涉嫌受贿案提起公诉。6月14日，项俊波受贿案在江苏省常州市中级人民法院一审公开审理。

检方指控：2005年至2017年，被告人项俊波利用担任中国人民银行副行长，中国农业银行党委书记、行长，中国农业银行股份有限公司党委书记、董事长，中国保险监督管理委员会党委书记、主席等职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在项目承揽、案件处理、贷款发放、资质审批及职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过特定关系人杨光（另案处理）收受相关单位和个人给予的财物共计折合人民币1942万余元。

项俊波当庭认罪、悔罪，法庭宣布将择期宣判。

项俊波简历

项俊波，男，1957年1月出生，重庆人，1974年8月参加工作，北京大学法学博士，研究员。

1993.01—1996.04 南京审计学院院长助理、副院长（1994.02任）

1996.04—1996.11 审计署审计管理司副司长

1996.11—1998.05 审计署京津冀特派办副特派员（主持工作）

1998.05—1999.12 审计署京津冀特派办特派员

1999.12—2001.02 审计署人事教育司司长

2001.02—2002.02 审计署党组成员、人事教育司司长

2002.02—2002.11 审计署副审计长、党组成员兼人事教育司司长

2002.11—2004.07 审计署副审计长、党组成员

2004.07—2007.06 中国人民银行副行长、党委委员兼上海总部主任、党委书记（2005.08）

2007.06—2008.12 中国农业银行行长、党委书记

2008.12—2011.10 中国农业银行（改制后）董事长、党委书记

2011.10— 中国保险监督管理委员主席、党委书记

第十七届中央候补委员，第十八届中央委员

责任编辑：张玉