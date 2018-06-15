胡立文任国税总局江西税务局联合党委书记局长

原标题：胡立文任国家税务总局江西省税务局联合党委书记、局长

国家税务总局江西省税务局今日挂牌。

6月15日上午10点35分，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者在现场获悉，位于南昌市红谷南大道与岭北五路交汇处西南角的江西省地税局大楼已换上新牌匾，省级国税地税合并后新组建的国家税务总局江西省税务局正式挂牌亮相。

此外，澎湃新闻记者还从现场获悉，原江西省国家税务局党组书记、局长胡立文已出任新组建的国家税务总局江西省税务局联合党委书记、局长。

胡立文 资料图

公开简历显示，胡立文，男，汉族，1962年10月生，安徽肥东人，1997年7月加入中国共产党，1981年7月参加工作，经济学专业研究生毕业。

胡立文参加工作后就一直在税务系统工作。1981年至1994年，他在安徽省税务局工作；1994年11月担任安徽省国税局办公室副主任；1996年12月任安徽省国税局稽查局副局长（主持工作）；2001年5月任安徽省淮南市国税局党组书记、局长；2005年7月任安徽省国税局教育处处长；2006年4月任安徽省国税局办公室主任；2007年6月任安徽省国税局党组成员、总经济师；2016年10月任安徽省国税局党组成员、副局长。2017年3月，他从安徽调任至江西，担任江西省国家税务局党组书记、局长至今。

6月15日上午，按照党中央、国务院统一部署，全国各省（自治区、直辖市）级以及计划单列市的国税局、地税局正式宣告合并，36个省级新税务机构统一挂牌。

澎湃新闻记者还了解到，国家税务总局江西省税务局组建后，江西省内各市、县新税务机构也将逐步分级挂牌。原国税、地税机构职责和工作由继续行使其职权的新税务机构承继。纳税人在综合性办税服务厅、网上办税系统可统一办理所有税收业务，享受“一厅通办”“一网通办”等优质服务，12366纳税服务热线同步实现涉税业务“一键咨询”。

目前，国家税务总局江西省税务局已经实现了联合党委成立到位、综合部门集中办公到位、‘一厅通办’先行到位、履行职责统一到位。

责任编辑：余鹏飞