白宫：对中国价值500亿美元的产品征收25%关税

原标题：中美贸易战第一次战役即将开打

本报记者 裴昱 北京报道

中美贸易摩擦短暂“休战”后，特朗普政府宣布对500亿美元中国商品加征25%的关税。此举意味着美方已正式挑起中美贸易战。

美国东部时间6月15日，美国总统特朗普通过白宫声明表示：“虽然我与中国国家主席习近平的友谊和两国关系对我都非常重要，但两国间的贸易在很长时期内都非常不公平，局面不可持续。因此决定对中国价值500亿美元的产品征收25%的关税，包括‘中国制造2025’有关的高科技产品。”

中国商务部发言人回应称，我们将立即出台同等规模、同等力度的征税措施，双方此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效。

白宫声明表示，如果中国实施报复措施，比如对美国产品、服务或农产品加征关税，或提高非关税壁垒，或其他针对美国出口或在华美资公司的措施，美国将实施额外关税。

值得注意的是，美国贸易代表办公室（USTR）公布了对中国商品征税的清单，共1102项，该清单是根据机构分析和各方评论后编制的，侧重于工业部门对“中国制造2025”产业政策有贡献或受益的产品，包括航空航天、机器人、新材料和汽车等行业。该清单不包括美国消费者通常购买的商品，如手机或电视机。

USTR表示，这份清单将分两部分组成，第一部分包括4月6日发布的1333项拟征税清单中的818项，涉及约340亿美元的自中国进口产品，将于2018年7月6日开始征收额外关税。

其余160亿美元284项拟征税产品，将在公开通知和评论过程中进一步审查，USTR再发布最终决定。

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉告诉《中国经营报》记者：“从贸易角度看，清单对贸易的直接影响不算很大，关键是性质不同了。如果说之前还是贸易摩擦的阶段，这下中美贸易战第一次战役即将打响。”

责任编辑：余鹏飞