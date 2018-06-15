原标题：王毅：中土两国就维护战略稳定开展合作

2018年6月15日，国务委员兼外交部长王毅在北京与来华访问的土耳其外交部长查武什奥卢在共见记者时表示，面对当前充满不确定性的地区和国际形势，中土双方可重点就维护战略稳定开展合作。

王毅说，中土双方要全面落实两国元首重要共识，筑牢政治互信，推动中土战略合作关系持续深入发展。面对当前地区和国际形势，双方可重点就维护战略稳定开展合作。

一是支持各自维护国家稳定和安全。土耳其即将迎来大选，中方不干涉土耳其内政，尊重土耳其人民的选择，支持土耳其保持国家团结稳定，沿着自主选择的发展道路向前发展。中方赞赏土方重申不会允许在土耳其发生损害中国安全的事情。

二是维护新兴经济体的稳定发展。中方将与所有新兴经济体共同维护经济金融稳定，促进世界经济的繁荣与发展。作为支持土方的具体措施，中方愿与土方一道，对接“一带一路”和“中间走廊”倡议，创新合作思路和方式，重点推进核电、通讯、金融、电子商务等领域合作，不断提升双边合作的水平和质量。

三是共同维护地区形势的稳定。当前中东形势处于关键敏感阶段，伊朗核、叙利亚、巴勒斯坦问题深刻演变。中国始终是维护地区和平稳定的建设性力量，愿加强与土耳其的沟通协调，共同维护多边协议的稳定性，坚持政治解决热点问题，加强国际反恐合作，维护地区和平稳定。

责任编辑：刘德宾 SN222