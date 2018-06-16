原标题：人民日报：美方一意孤行必将损人害己

尽管中美已就经贸问题开展多轮磋商，力图解决分歧、实现双赢，但当地时间6月15日，白宫依然置双方已经形成的共识于不顾，执意抛出500亿美元征税清单，挑起了世界前两大经济体之间的贸易战，既损害双边利益，也破坏世界贸易秩序，中方第一时间表示了坚决反对。

“一意孤行”“损人害己”，国际舆论对美方这种损人不利已的短视行为感到震惊。自从挑起贸易争端至今，美方的反复无常已成为“常态”，不仅损耗和挥霍了自己的国家信誉，也让中国进一步认清了特朗普政府蛮横无理、自私任性的面目。中方早就有言在先，中国不希望打贸易战，但绝不惧怕贸易战。对于美国看似意外的举动，中国已做好准备，有足够的决心和能力回击这场强加给我们的贸易战：一方面，同等规模、同等力度的征税措施已经上路，将给美方以痛击；另一方面，美方征税清单落地之日，就是双方磋商达成的所有经贸成果付诸东流之时。

贸易战没有赢家，美国挑动贸易战的行为，对全世界自由贸易、经济全球化、多边贸易体制和全球产业链都极具破坏力，整个世界都将为美国单边主义错误行径买单。作为头号发达国家，美国本应成为多边贸易体系的共同捍卫者，让大家一起受益于经济发展和全球化进程。然而，“美国优先”正在变成美国独行，特朗普政府执迷不悟扮演起全球经济搅局者的不光彩角色。近期，美国挥舞着贸易战的大棒，随意砸向其它国家，欧盟、加拿大、墨西哥这些昔日盟友先后成为贸易保护主义的牺牲品，充分暴露出特朗普政府对去全球化和反对贸易自由化的抱残守缺。在美国眼里，国际贸易规则就是华丽的外衣，需要时拿来穿穿，不需要时就脱下裸奔。美国可以肆意妄为，但世界经济和国际贸易由不得、经不起这样反复折腾，中国必须与各国一道，对这种不负责任的行为进行坚决反击，给好战者还以颜色，让好事者接受教训。

计利当计天下利。贸易本来是增进各方利益的多边和双边行为，历史反复证明，为了解决贸易不平衡等问题搞贸易战，是一种过时、落后、低效的行为，既损经济，更输道义，逆世界潮流而动，不符合全球利益。多边贸易体系才是解决贸易不平衡的正道，破坏多边贸易体系只会使各国倒退到各自为战、以邻为壑的旧博弈模式。由美国发起的这出贸易战闹剧，已经把多边贸易秩序推向危险的悬崖边，唯有全世界有识之士共同抵制、携手合作，才可能拨正世界经济发展的航向，让经济全球化的车轮滚滚向前，碾碎任何贸易保护主义的企图和幻想。

“以地事秦，犹抱薪救火”，这是中国人自古就明白的道理，面对强权者悍然发动的这场贸易袭击，中国从一开始就没选择退让，而是针锋相对、据理力争，坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。能战方能止战，贸易战的挑动者，不感觉到疼痛是不会停止无理行为的。应对贸易战，我们虽然要付出一定代价，但放眼未来，这是在维护和平发展的良好国际环境，维护改革开放40年形成的大好局面，这样的代价可以付出，也值得付出，扛过了眼前的挑战和阵痛，中国就将迎来广阔发展空间和更大发展机遇。

从坚定选择改革开放那一天起，中国就决心要在世界经济的海洋里搏击风雨，也见惯了前进路上的惊涛骇浪。美国的贸易保护主义大棒，既阻挡不了中国经济稳定向好的发展态势，更改变不了中国大踏步推进改革、扩大开放的既定方向。作为负责任的大国，中国是多边贸易体制的积极参与者、坚定支持者和重要贡献者，不会因为别人胡搅蛮缠而关上自家大门。应对贸易保护主义的外部挑战，最根本的还是认认真真办好我们自己的事，变压力为动力。相信在经风沭雨后，中国经济会更加健康强壮，释放更持久的发展魅力。

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