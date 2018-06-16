96岁澳门赌王何鸿燊正式退休 英媒回顾其发家史

原标题：96岁澳门“赌王”何鸿燊正式退休 英媒回顾其传奇发家史

英国广播公司网站6月14日刊登了题为《纵横港澳70载 96岁退下火线的“赌王”何鸿燊》的文章，文章摘编如下：

6月12日，掌握澳门博彩与周边产业的澳门博彩控股（简称：澳博）在香港举行周年股东大会过后，集团创办人何鸿燊正式卸任主席，转任“名誉主席”。一代澳门“赌王”正式退休。

“赌王”的成功故事是好些传记作家的写作对象。在有关何鸿燊的书籍，中文书单几乎相同，内容多数标榜他如何魅力四射，绘声绘色地描绘着他的“精彩传奇”。至于里面言之凿凿的人物对话，却非全有出处。

但无可否认的是，这位出身香港望族的老人，从他战时踏足澳门投身贸易生意开始，就陆续建立起他对香港与澳门的强大影响力。

生于豪门

何鸿燊1921年11月25日生于香港，于13名兄弟姐妹中排行第九。父亲何世光，母亲冼兴云。何鸿燊的祖父何福与二伯公何东爵士（Sir Robert Hotung）等同辈家族成员均为英国殖民香港初年的知名华商名流。

但他实际上是欧亚混血儿，若从父辈，何鸿燊为荷兰犹太裔人后裔。

二次大战爆发，侵华日军迫近香港，何鸿燊于大三时中断学业，加入俗称“香港义勇军”的皇家香港军团担任航空救护兵。1941年12月25日“黑色圣诞节”，港英政府向侵华日军投降，何鸿燊逃亡澳门。

初踏澳门

杨中美博士著作指出，何鸿燊在香港沦陷前认识了英籍日商斋藤，介绍他到澳门联昌公司工作。何鸿燊抵澳后，也就到这家公司担任秘书，同时自学葡语和日语。

一年后，何鸿燊获邀成联昌公司合伙人，同时被委派负责珠江口周边的货船押运任务。很多何鸿燊传记都记载了他当时与日军、华人海盗等周旋的经历，一些更绘声绘色地讲述何鸿燊如何以日语来应付日军。

随着二战结束，侵华日军投降，何鸿燊辗转加入当时澳葡政府的贸易局，认识另外两个何氏望族——“澳门王”何贤及其同乡何善衡。何善衡是香港恒生银行的创办人。

何鸿燊在这些人脉关系协助下创办多种生意，但至1950年代受帮会势力威迫而离澳返港，继而创办建筑公司，1972年成立其商业王国的香港代表——信德集团。

发展赌业

葡萄牙长期允许澳门开赌。1961年2月，葡萄牙政府“立法”，把澳门定为旅游与博彩区。同年7月，何鸿燊得到香港生意伙伴霍英东的40万美元贷款支持，继而联同当时的澳门赌业名人叶汉等，以澳门旅游娱乐股份有限公司（简称：澳娱）名义竞投新赌权，最终击败持有原执照的傅老榕家族。

此后，何鸿燊以澳门为基地的博彩事业蓬勃发展，并先后兼并赛马会、逸园赛狗场等非赌场博彩事业。何东家族经营的香港《工商日报》于1978年9月的报道中指出，何鸿燊的博彩业务一度遍布韩国、菲律宾、伊朗、印尼和巴基斯坦等地。

2001年澳娱股权改组后成立澳博；2002年澳门开放澳门赌权，金沙、永利和米高梅三家美国拉斯维加斯赌业巨头从2004年起相继入驻澳门的新填海土地。

不过，澳博在2002年与政府签订的新赌博合同下，先后建成或改建数家赌场，至2018年6月仍有新赌场正在建设当中。澳博对澳门博彩事业的影响力仍可明显感受得到。

交通命脉

在何鸿燊成为澳门赌业霸主的过程中，他的澳娱和信德还相继紧握了港澳交通的命脉。

何鸿燊早于1962年已利用信德名义开设船务公司，经营港澳间客轮服务，当时每趟航程3.5小时。1964年，信德旗下建立子公司远东水翼船，提供快速渡轮，1975年引进美国波音929水翼船，把港澳航行时间压缩至约一小时左右，发船频次也逐渐加密至高峰时段5分钟和低谷时段15分钟，并提供全日24小时服务。1985年，香港一侧的港澳码头迁入信德中心，在九龙一侧的中国客运码头1988年通航前，从香港进出澳门几乎必须经过何鸿燊的物业。

1990年11月，澳门外港码头迁至现址运营，何鸿燊透过澳娱开设直升机服务，来回澳门外港与香港港澳码头，航程15分钟。单程票价并不便宜，目前为每人4300港元（约3500元人民币），但其服务维持至今。

众所周知，何鸿燊先后有四位妻子，子女十多人。其中，五女儿何超凤刚接掌澳博主席兼执行董事。

新任澳博主席何超凤在12日股东会后对记者说，父亲身体“OK”（可以），希望他能好好享受人生。“赌王”主宰澳门博彩业数十年的局面，也许真的从此画上句号。

责任编辑：刘德宾 SN222