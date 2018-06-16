“世界十大明星雷达装备”出炉 中国多款雷达入围

原标题：多款反隐身雷达亮相博览会，展示中国“千里眼”最新成果

6月15日，第八届世界雷达博览会暨第九届军民两用电子信息技术展览会进入第二天，澎湃新闻（www.thepaper.cn）在中国电科14所园区实地探访了可用于探测隐身目标的YLC-8B预警雷达。

“这次雷达博览会上展示了多款具备较强探测低信号特征（反隐身）飞行器的雷达，是我国近年来包括雷达技术在内的电子技术的快速发展。”中国电科发展战略委员会专职研究员左群声告诉澎湃新闻。

YLC-8B雷达，具有很强的反隐身能力。本文图片 澎湃新闻记者 谢瑞强 图

为中国雷达代言

本届雷达博览会主题为“深度融合大战略，科技创新扬国威”，由中国电子科技集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国雷达行业协会共同主办，并携手诸多军工集团、科研院所、相关社会组织及国内外雷达及国防电子信息技术领域知名高科技企业集中展示国内外的新型产品与先进技术。

随着“军民融合”国家战略的实施，国家层面对国防军工创新发展和民企民技参与国防建设更加重视。在这一背景下，本次展会的规模超过历届，展览面积达3万平方米。

14所紧贴展会主题，以实物、影像、模型等多种表现方式，全面展示在防空预警、空基系统、气象雷达、空管雷达、智能制造、仪器仪表、基础器件、新型天线以及反恐处突系统等9大领域所取得的最新成就，全力为中国雷达代言。

展会上，主办方中国雷达行业协会首次发布了“世界十大明星雷达装备”，此次评选活动由中国雷达领域具有一定影响力的8家行业期刊，基于“公开报道、新闻热度、技术引领、重大意义”等评选原则遴选而出。14所的远程预警相控阵雷达、舰载多功能相控阵雷达以及YLC-8B机动式反隐身预警等雷达等多款装备入围，这体现了业界对14所强大技术力以及作为中国雷达工业发源地地位的高度肯定。

近年来，14所在军用电子技术领域锐意进取的同时，也响应国家军民融合的号召，大力发展军民两用技术并取得了积极进展。大量最新成就，在本次展会上得到展现。

上个月，四川航空公司CSC8633航班因机械故障备降成都双流机场。飞机安全备降过程中，14所市公司国睿科技研制的DLD-100C型二次雷达在其中发挥了重要作用，同类设备在展会上也进行了展出。

YLC-8B机动式反隐身预警等雷达。

反隐身雷达集中亮相

14所被誉为“三军之眼、国之重器”，本次展会上其强大的军用电子技术实力再次得到了充分展现。

展会现场一个看似“集装箱”的方舱成为全场焦点，这就是作为现代防空体系作战杀手锏的组网中心，这也是该中心首度对外公开亮相。伴随着现代战争模式的发展，国土防空事实上已经成为国防的代名词，组网中心就是匹配国土防空体系的区域级指挥系统。

组网中心能够集成不同体制、不同频段、不同功能的多部雷达装备，对空中目标进行监视跟踪、识别和威胁评估，组织防空作战资源进行防空作战。可承担典型的大区域防空作战任务，先进的技术性能得到了用户的高度肯定。

组网中心的成功研发体现了14所和我国在顶级电子技术领域的高水准，作为组网中心的可选配套雷达，YLC-8B型UHF波段机动式预警相控阵雷达、SLC-7 型L波段多功能相控阵雷达、SLC-2远程火炮定位雷达、YLC-2VS波段机动三坐标警戒雷达以及YLC-18高机动中程低空三坐标雷达都将以实物集中亮相。

SLC-7是我国最新发展的第四代雷达，是中国雷达走向4.0时代的标志性产品。

SLC-7因为波段特性和出色技术优化，具备强大的多用途能力，对付隐身飞机、弹道导弹、巡航导弹、无人机、临近空间飞行器等等目标都不在话下，即便是火箭炮、炮弹也没问题，多功途能力十分强大。

SLC-7作为4.0雷达还具备自主化作战和超级抗干扰能力这两个标志性的特点：前者是指雷达自主化作战能力很强，例如雷达几乎可以一键架设，使用中目标的的捕捉识别也能够自主进行，还能够自动切换作战场景，最大程度的把人的作用降到最低；超级抗干扰则是从多个技术层面提升抗干扰能力，实用中得到充分肯定。

SLC-7是我国最新发展的第四代雷达，是中国雷达走向4.0时代的标志性产品。

YLC-8B因强大反隐能力身蜚声中外，长期以来，14所都致力于打造严密的反隐身空中预警体系，并取得丰硕成果。目前已经发展出了各品类反隐身雷达装备，堪称中国反隐身预警装备的“旗舰店”，而YLC-8B因其特性和出色性能堪称其中的旗舰型号。“该雷达在试验场和一些特殊场合都有优秀的表现，多次抓住了隐身目标。”一位中电科14所雷达研究人员向澎湃新闻表示。

低空武器往往从雷达的探测盲区进入，给对方的防空系统造成打击和摧毁。针对低空武器的第一道防线，便是有效的雷达预警探测。

YLC-18雷达便是一款性能出众的高机动三坐标低空补盲雷达。它既可作为低空目标探测雷达与中高空警戒雷达共同构建雷达情报网，也可用作防空高炮部队或地对空导弹部队的目标指示雷达。作为我国现役最先进的警戒雷达之一，YLC-18主要用于探测中低空和低空飞机或巡航导弹，对于“低小慢”目标有着良好的发现概率。

SLC-2的出口成绩傲人，其在实战中得以改良，改良后继续实战，性能不断得到跃升，是国内少数在实战中成长的武器。

华睿2号芯片采用全自主设计。

自主高端芯片重磅亮相

在芯片问题备受关注的当下，14所在展览会上展出了一个月前刚刚通过“核高基”课题正式验收的DSP芯片——华睿2号。

华睿2号由14所牵头研制，是国家十二五“核高基”重大专项高端芯片中首个通过验收的DSP项目，标志着我国在高端DSP研制领域再次取得重大突破，为我国自主芯片谱系增加了浓墨重彩的一笔，华睿2号也从此踏入全面应用的新征程。

华睿2号芯片采用全自主设计，研制过程历时4年且已经过2年应用验证。芯片工作主频为1GHz，每秒可完成4000亿次浮点运算，支持64位标准双精度，综合处理性能优于国际主流DSP芯片。同时面向不同性能需求的应用，形成了华睿2号高端、中端等系列化产品，在安防监控、安全计算机等民用领域和雷达、通信、电子对抗等军用领域全面推广应用。

责任编辑：张玉