广东漫水河治污走捷径 为回避问题调整考核断面

中新网6月16日电 据生态环境部网站消息，环保督察发现，广东省漫水河治污走捷径，禁养区清理搞变通，甚至为回避问题而调整考核断面。从督察情况看，佛山市三水区及南山镇在水污染治理方面认识不到位，存在不作为、乱作为等问题。环保督察组将进一步调查核实，对可能存在不作为，乱作为甚至失职失责情况，将依法依规处理。

漫水河口断面上游约50米处正在运行的曝气增氧机

河上治污走捷径

现场发现，在三水区南山镇漫水河入北江的河口断面上游约50米处，有一个曝气增氧机正在曝气，附近还有一台推流器。据现场工作人员反映，在河上安装曝气增氧机，可以提高下游监测断面溶解氧浓度，从而达到断面考核要求。在督察组进一步追问下，现场工作人员介绍，水质监测实施采测分离后，由于不清楚具体采样时间，所以曝气增氧机一般在正常上班时间，即每日上午8点到12点和下午14点到18点运行，以保证采样时间断面溶解氧指标会好看一点。经进一步调阅资料发现，南山镇还专门与一环保公司签订合同，合约期为4个月，要求环保公司保证考核断面溶解氧大于5mg/L。据了解，在三水区南山镇还有1处曝气增氧装置，紧临南山镇的大塘镇也有3处安装了类似装置。

佛山市及三水区在漫水河治理上，没有在削减入河排污量上下功夫，而是采取在监测断面上游加装曝气增氧机的办法，虚假整改，应对考核，治污“走捷径”的问题十分突出，影响恶劣。

南山镇政府与环保公司签订断面上游曝气合同

放松要求打折扣

2016年11月第一轮中央环保督察指出，珠三角地区禁养区仍有1058家畜禽养殖场和养殖专业户，加重区域水环境污染。广东省督察整改方案要求，到2017年年底前完成禁养区畜禽养殖清退工作。但督察发现，在漫水河沿岸禁养区内仍有华农温氏畜牧股份有限公司迳口猪场尚未关闭，该场现有1400头母猪，年产仔猪10000多头。根据《关于同意华农温氏畜牧股份有限公司清新分公司迳口猪场生产经营保留至2022年底的批复》，南山镇擅自将位于禁养区的迳口猪场清退时间从2017年底推迟到2022年底。

南山镇政府同意养殖场延期清退的批复

回避问题调断面

漫水河河口断面是漫水河汇入北江前的最后控制性断面，2018年以前漫水河只有这一个省考断面，考核标准为Ⅲ类。但为考核肇庆、清远两市治污情况，广东省有关部门2018年在漫水河上游肇庆与清远交界处设置淘金井断面，考核肇庆市；在清远市与佛山市交界处设置三青大桥断面，考核清远市，而将漫水河河口断面作为一般监测性断面，不再作为省考断面。经调阅资料发现，新设置的淘金井和三清大桥断面，2016年9月至2017年9月水质均为Ⅱ类；而佛山市三水段恰恰是污染最重、水质下降最快，应该重点治理并监控考核的河段，却不再设置考核断面。如此在不采取任何污染治理措施的情况下，全省考断面达标数量增加两个，不达标数量减少一个，水质达标率就能提高。

断面调整后可以轻轻松松达标

此外督察还发现，漫水河河口断面周边环境脏乱，垃圾随地堆放。距漫水河岸仅十几米处的禁养区内还有一个存栏100头左右的养羊户，另有一家陶瓷原料厂，直到督察组到来时才临时停产，没有任何污染治理设施，原料随处堆放，厂区泥水横流，一片狼藉。

陶瓷原料厂没有任何环保设施，厂区一片狼藉

从督察情况看，佛山市三水区及南山镇在水污染治理方面认识不到位，存在不作为、乱作为等问题。南山镇政府为了应对水质下降问题，没有大力采取措施减少污染物排放，仅做表面文章，走捷径、搞变通，影响恶劣。三水区在禁养区清退中未严格执行广东省整改方案要求，擅自降低标准，放松要求。广东省有关部门将漫水河河口断面调出省级考核断面，既不符合生态环境保护的有关规定，也不利于漫水河污染治理工作。

针对上述问题，督察组将进一步调查核实，对可能存在不作为，乱作为甚至失职失责情况，将依法依规处理。