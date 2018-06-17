原标题：美国慌了！俄媒称中国5G技术赶超美国：已具备基建条件

2018年2月5日，工作人员介绍5G试验基站的射频单元。2月1日，湖北首个室外5G试验基站在武汉开通，这意味着5G技术在湖北的规模组网规模试验已进入攻坚阶段。新华社记者 熊琦 摄

参考消息网6月17日报道 俄媒称，美国无线通信和互联网协会（CTIA）的报告中说，美国应该加快引进5G技术，否则可能比中国落后一到两年，未来不再有其它机会。按照协会的结论，中国和韩国在5G引进方面已经超过美国。美国国家安全委员会（NSC）也警告称，如果中国占据通信领域主导地位，那么他们将不仅获得技术胜利，也将获得政治、经济，以及军事胜利。

据俄罗斯卫星网6月9日报道，5G是第五代移动通信技术，无线传输数据的速度极高。说到寻常的上网或者观看视频，5G可能与4G区别不大。但5G技术将极大改善物联网的质量：在各个器具和装备之间传输数据。目前还没有制定5G网络的统一标准，因此各国都在暗自较量。谁第一个制定新标准，谁就将成为新网络的独特立法者。

报道称，确定5G网络的频段是美国的绊脚石。问题在于第五代网络可以在完全不同的频段运行，中频频段和高频频段都可以。从一方面来说，这是他们的优势。从另一方面来说，美国中频频段不足的问题很是尖锐。要知道他们已经有4G网络和wi-fi无线网络运行。美国联邦通信委员会不愿意为移动运营商开放5G中频频段，建议移动运营商在高频频段上运营5G。但为此还没有建立网络基础设施——需要从零开始建设整个体系。而中国恰好建议在中频频段上运营5G，那里已经修建好主要的基础设施。美国移动通信制造商协会认为，正因如此，中国目前在5G技术方面已经赶上美国。

报道还称，新一代移动通信一向带来突破性的技术产品。例如，iPhone只有在3G网络出现后才成为可能，整体而言，智能手机搭配陈旧的移动互联网也是无益的。随着4G网络的问世，使用各种耗费大量流量的应用程序App变得很方便。中国互联网观察家刘兴亮称，由于美国此前一直在发展新一代网络方面走在时代前列，所以美国一直是围绕这些网络而建立起来的新经济的领头羊。因此，现在对美国来说，丧失5G研发领导地位是可怕的。

他说：“5G拥有的几大特点决定了其应用的领域十分广泛。第一，高速度，也就是我们所熟知的，3G比2G速度快，4G比3G速度快，5G肯定比4G的速度要快得多。”

刘兴亮还表示，第二个特点是低时延。例如，优步自动驾驶美国路测撞死行人这一案例，就是4G无法达到低时延要求的典型体现。通常自动驾驶汽车需要通过雷达扫描车距、行人、障碍等路况信息，并传到终端，经过快速计算以后，下达刹车等相关指令。但是由于4G存在时延问题，当汽车得到刹车指令时，已经为时已晚。而5G未来就可以解决这类时延问题。例如，现在我们在体验VR眼镜时，会出现头晕目眩的情况，这和视频画面出现卡顿的原因一样，就是因为不够流畅，这也是时延在作怪。时延不仅是无人驾驶这样的尖端技术领域存在的问题，智能制造领域也是如此。例如，用铣床对零部件进行精准切割，如果接收命令的时效有延迟，铣床就会因反应不及时而又多转了几圈，无法按要求精准切割零部件。

他称：“第三个特点是低能耗。现在之所以很多智能设备无法推广就是功耗问题还无法解决。理论上，眼镜、手环、皮带、手表等都可以制作成智能化产品，但是由于功耗较大，需要不断充电，使用起来并不方便，也就无从推广。但是5G时代到来之后，很多问题都能够得到解决。第四，网络全覆盖，5G未来可实现时时处处有网络。目前我们的生活中还有很多网络死角。总之，5G可应用于各行各业和生活的方方面面。”

刘兴亮指出，5G新网络是未来物联网的整个生态体系：智能汽车、冰箱、电视机、吸尘器，甚至是抽水马桶。它们将衍生出大量数据，自然，也将交换这些数据。分析这些数据对完善无人驾驶汽车、智慧城市系统和人工智能是物价的竞争优势。目前有理由认为，中国将成为5G技术的先行国家。

责任编辑：张岩