原标题：江苏苏州一企业厂房发生火灾 已造成6人遇难

17日下午，苏州市召开消防和安全生产工作电视电话会议，江苏省委常委、苏州市委书记周乃翔在会上通报苏州高新区“6·16”火灾事故情况时表示，对发生事故和重大隐患整改不力的企业要实行“零容忍”，一律列入失信企业管理，该关的要马上关，该停的要马上停。

6月16日23时20分，苏州市公安局虎丘分局（苏州高新区分局）通报，6月16日16时18分许，苏州市虎丘区嵩山路206号世好包装公司厂房发生火灾。接报后，当地党委政府高度重视，公安、消防迅速组织力量赶赴现场救援处置。至17时40分，现场明火被扑灭。经全力搜救，发现6人死亡。

17日下午，苏州市召开消防和安全生产工作电视电话会议，江苏省委常委、苏州市委书记周乃翔在会上通报了苏州高新区“6·16”火灾事故情况。事故发生后，江苏省委、江苏省政府和苏州市委、市政府高度重视，江苏省委书记娄勤俭作出批示，要求全力组织搜救，抓紧做好善后工作，努力让群众过一个平安、祥和的节日。江苏省省长吴政隆批示，要求全面排查安全隐患，落实安全生产责任，促进安全生产形势稳定好转。江苏省副省长费高云批示，要求尽快查明受伤情况，全力抢救伤员，尽快查明事故原因。苏州市委、市政府主要领导第一时间赶赴现场，指导救援处置工作。

周乃翔在大会上表示，对发生事故和重大隐患整改不力的企业要实行“零容忍”，一律列入失信企业管理，该关的要马上关，该停的要马上停。对因消防和安全生产工作责任不落实、整改不到位而导致事故发生的，要严肃追究相关单位和人员责任，以从严考核倒逼责任落实。

同时，苏州市市长李亚平就做好该市消防和安全生产工作作了具体部署，要求各地、各部门要全力以赴狠抓安全生产各项工作，进一步压实责任，进一步落实举措，进一步追责问责，突出重点领域、重点地区，严防死守、看紧盯牢，切实消除隐患死角，全力推动该市安全生产形势稳定好转。（崔佳明）

责任编辑：刘德宾 SN222