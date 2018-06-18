环境部：江西一些地市污染反弹突出 存在包庇纵容

原标题：虚假整改甚至包庇纵容 江西一些地市污染反弹问题突出

中新网6月18日电 据生态环境部微信公众号消息，近日，在江西的中央第四环保督察组对2016年7月第一轮中央环保督察期间交办信访问题查处情况进行了抽查。发现存在明显虚假整改、敷衍整改，从而导致污染反弹的问题。

敷衍整改，污染反弹

2016年7月中央环保督察期间，群众反映宜春丰城市华宏工业燃料油有限公司排放刺鼻废气和废水直排问题。同年8月10日，宜春市政府上报称该企业已停产整治，并于2017年3月上报称已关停。2018年6月11日“回头看”检查发现，该企业以拆除设备之名行生产运行之实，煤焦油干馏塔破损严重，没有任何污染治理设施，厂区烟雾弥漫，刺激性气味严重。厂区空地倾倒大量煤焦油等危险废物，并覆土掩埋；厂内有数个坑塘，废煤焦油桶随意堆放，污染十分严重。

图1 干馏塔烟气四处泄露

图2 厂区空地倾倒煤焦油并覆土掩埋

调查发现，当地政府及有关部门长期纵容企业违法生产、违法排污，停产整治期间多次违规复产均未及时制止，直至2017年3月23日发生火灾并造成严重污染后，才要求该企业关停。此后再未对企业进行清理处置，致使企业擅自复产，污染反弹，大量危废随意倾倒、掩埋。

图3 厂区内受污染坑塘，废煤焦油桶随意堆放

提前销号，污染严重

2016年7月第一轮中央环保督察期间，群众反映宜春市铜鼓县红福机制炭厂没有环保处理设施，废水废气直排。2016年7月31日，宜春市公开回复称该厂已停电停产整改。2017年8月15日，铜鼓县政府报告称红福机制炭厂烟气处理设施经过整改后，运行正常，能够确保达标排放，并向宜春市政府申请问题销号。但调查发现，该厂实际于2017年9月27日才通过环保竣工验收，比县政府申请销号时间晚一个多月。铜鼓县政府在尚未通过验收的情况下，就认定企业能够确保达标排放并申请整改销号，存在明显的敷衍整改问题。

2018年4月和5月，铜鼓县环保局两次检查发现，该厂废气治理设施损坏，废气直排、废水稀释排放，并两次下达停产通知。但当地政府及相关部门未采取配套措施，致使企业一直违法生产、违法排污。直至2018年5月30日“回头看”督察进驻前夕，才对该企业实施断电。2018年6月10日督察组现场检查时，该企业炭化窑仍在正常运行，车间充斥着大量粉尘，生产废气直接排放。

虚假整改，超标排放

上饶市贯彻落实中央环保督察组督察反馈意见整改工作方案明确：加快推进生活垃圾填埋场和生活垃圾焚烧项目建设，改造或关闭简易生活垃圾填埋场，完善现有垃圾填埋场渗滤液处理设施，确保达标排放。但督察组2018年6月7日现场检查发现，上饶市风顺生活垃圾处理有限公司整改不力，渗滤液处理设施长期不正常运行，污水超标排放。

风顺生活垃圾处理有限公司2009年建成投运，主要处置上饶市主城区、经济开发区、上饶县、广丰区、玉山县和横峰县的生活垃圾，设计最高填埋量为800吨/天，目前每天填埋垃圾约1400吨。垃圾渗滤液处理设施自投运以来一直超标排放，违规排入市政管网。

2016年和2017年，该公司两次向上饶市城市管理局申请提标改造，但均未得到回应，第一轮督察指出问题后也未采取相关措施。直至“回头看”进驻前夕才开始施工建设。现场检查发现，该填埋场原有渗滤液设施长期无法正常运行，其中UASB池因管道堵塞和提升泵损坏无法正常运转，氧化沟设备全部瘫痪且无活性污泥。现场取样监测，处理后外排出水化学需氧量浓度为2366mg/L，氨氮为349 mg/L，总磷为19.1 mg/L，分别超标约23倍、13倍和5倍。

图4 氧化沟运行不正常

督察组将继续紧盯群众举报整改不实不力问题，坚决查处敷衍整改、表面整改和污染反弹等行为。

责任编辑：桂强